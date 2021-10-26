27 октября 17:00
Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
Черноморец --
Шахтер --
30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Прокололся на блефе: игрок из Украины наделал шума в онлайне, выиграв почти 80 тысяч

Анатолий Дерека
26 октября, 16:25
Стас Галатенко сумел оставить позади себя более восьми тысяч покеристов и едва не выиграл крупный турнир Sunday Million

Станислав Галатенко добился большого успеха в онлайне / Фото: Pokeroff

Стас Галатенко является одним из самых успешных украинских онлайн-покеристов. На недавнем Кубке Украины по онлайн-покеру "shrekpoker91" взял аж пять чемпионств, став рекордсменом серии.

Вчера же Стасу покорилась еще одна вершина. На популярном турнире Sunday Million вышел за финальный стол и остановился в шаге от победы.

Реклама

Читайте также: Украинский покер-рум претендует на звание лучшего онлайн-оператора 2021 года

Всего на ивент зарегистрировались более 8,5 тысяч участников, а помимо Галатенко в финалку прошел еще один украинец с ником Milan_0_1313. Участник закончил турнир восьмым, подняв 11,5 тысяч долларов.

Реклама

Стас же в хедз-апе уступил бразильцу Густаво Сампайо, неудачно заблефовав в решающей раздаче. Имея АТ на руках, Стас пошел в олл-ин и нарвался на пару королей (КК) соперника.

Читайте также: В ноябре PokerMatch проведет крупную серию турниров

Второе место все равно позволило украинцу заработать немалую сумму – 79,3 тысячи долларов. Отметим, что Галатенко в основном играет в онлайне, тогда как в "живых ивентах" покерист заработал около 75 тысяч.