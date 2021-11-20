20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 17:00
Шахтар 2
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
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Оле здорової людини: тезка Сульшера виграв майже 200 тисяч доларів у Лас-Вегасі (відео)

Анатолій Дерека
20 листопада, 18:30
Німець австрійського походження Оле Шеміон став володарем золотого браслета WSOP, вигравши турнір на честь Залу слави покеру

Оле Шеміон здобув свій перший браслет WSOP

У Лас-Вегасі добігає кінця Світова серія покеру. WSOP триває вже півтора місяця, а за її підсумками організація розіграє 88 браслетів.

Так, три дні тому завершився Main Event, чемпіоном якого став австрійський хайролер Корай Алдемір. Хлопець зумів пройти поле із шести з лишком тисяч гравців і підняв аж 8 мільйонів.

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Тим часом завершуються останні івенти серії. Вночі визначився чемпіон великого турніру Hall Of Fame Bounty з бай-іном 1979 доларів. Сума неспроста обрана саме такою, адже 1979 року було засновано Зал слави покеру, куди нещодавно потрапив Елі Елезра.

У турнірі зіграли 468 покеристів, з яких у призах опинився 71 гравець. Переможцем став відомий австрієць Оле Шеміон, який мешкає в Берліні та має німецьке громадянство.

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Попри безліч потраплянь у призи на турнірах WSOP, для Оле це перший золотий браслет у кар'єрі. Усього ж за кар'єру австрієць виграв близько 20 великих івентів і заробив на покері аж 16,5 мільйона доларів.

Результати фінального столу WSOP #79 Poker Hall of Fame Bounty NLH:

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  1. Оле Шеміон – 172,5 тис. доларів
  2. Бенджамін Андервуд – 106,6 тис. доларів
  3. Джованні Торре – 74,1 тис. доларів
  4. Марк Рівера – 52,5 тис. доларів
  5. Джеймс Александер – 37,9 тис. доларів
  6. Джеррі Вонг – 27,9 тис. доларів
  7. Роналд Салліван – 20,9 тис. доларів
  8. Ділан Вілкерсон – 16 тис. доларів
  9. Едер Мурата – 12,5 тис. доларів