20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 72’
Шахтер 0
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
20 ноября 19:30
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Оле здорового человека: тезка Сульшера выиграл почти 200 тысяч долларов в Лас-Вегасе (видео)

Анатолий Дерека
20 ноября, 18:30
Немец австрийского происхождения Оле Шемион стал обладателем золотого браслета WSOP, выиграв турнир в честь Зала славы покера

Оле Шемион добыл свой первый браслет WSOP

В Лас-Вегасе подходит к концу Мировая серия покера. WSOP длится уже полтора месяца, а по ее итогам организация разыграет 88 золотых браслетов.

Так, три дня назад завершился Main Event, чемпионом которого стал австрийский хайроллер Корай Алдемир. Парень сумел пройти поле из шести с лишним тысяч игроков и поднял аж 8 миллионов.

Реклама

Тем временем, завершаются последние ивенты серии. Ночью определился чемпион крупного турнира Hall Of Fame Bounty с бай-ином 1979 долларов. Сумма неспроста выбрана именно такой, ведь в 1979 году был основан Зал славы покера, куда недавно попал Эли Элезра.

В турнире сыграли 468 покеристов, из которых в призах оказался 71 игрок. Победителем же стал известный австриец Оле Шемион, который проживает в Берлине и имеет немецкое гражданство.

Реклама

Несмотря на множество попаданий в призы на турнирах WSOP, для Оле это первый золотой браслет в карьере. Всего же за карьеру австриец выиграл около 20-ти крупных ивентов и заработал на покере аж 16,5 миллиона долларов.

Результаты финального стола WSOP #79 Poker Hall of Fame Bounty NLH:

Реклама
  1. Оле Шемион – 172,5 тыс. долларов
  2. Бенджамин Андервуд – 106,6 тыс. долларов
  3. Джовани Торре – 74,1 тыс. долларов
  4. Марк Ривера – 52,5 тыс. долларов
  5. Джеймс Александер – 37,9 тыс. долларов
  6. Джерри Вонг – 27,9 тыс. долларов
  7. Роналд Салливан – 20,9 тыс. долларов
  8. Дилан Уилкерсон – 16 тыс. долларов
  9. Эдер Мурата – 12,5 тыс. долларов