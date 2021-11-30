Світова серія покеру 2021 у фото: антиковідні заходи, легендарні гравці та непідробні емоції

WSOP подарувала гравцям неймовірні емоції / Фото: Cardschat
Минулого тижня добігла кінця Світова серія покеру 2021 . Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до Лас-Вегасу, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.
WSOP нарешті повернулася в "живий" режим після того, як у 2020 році була скасована через пандемію коронавірусу. До участі в турнірах допускалися лише вакциновані від ковіда покеристи.
Івенти подарували любителям покеру чимало емоцій: повернення Дойла Брансона, 16 браслет Філа Хельмута, смішний образ Дена Кейтса та неймовірний Main Event. Пропонуємо освіжити WSOP у фотографіях та згадати, якою була Світова серія покеру.
Вхід до головної зали казино Rio
Усі гравці мали носити захисні маски поза покерних столів
У перші ж дні утворилася велика черга на реєстрацію в івенти
Як виглядав головний покер-рум у казино Rio
Напевно біля цієї майже двометрової таблички WSOP сфотографувався кожен відвідувач
І як пройти повз мільйона доларів? Фейкового, звичайно
У казино Rio можна було спостерігати по телевізору та інших видів спорту
А ось такі дівчата розносили їжу всім охочим.
Скотт Болл виграє перший зі своїх двох золотих браслетів на цій WSOP
Двома браслетами цього року може похвалитися й Ентоні Зінно
Джош Ар'є відзначає свій другий браслет разом зі своїм другом Шоном Дібом
Аманда Ботфельд зі своїм батьком зайняли третє місце у командному турнірі
На Світову серію покеру приїхала легенда – володар 10 браслетів Дойл Брансон
Непогано виступив і Кріс Манімейкер, ледь не повторивши свій знаменний успіх 2003 року
Головна подія WSOP підкорилася Кораю Алдеміру
Елі Елезра був включений до Зали слави покеру