3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Світова серія покеру 2021 у фото: антиковідні заходи, легендарні гравці та непідробні емоції

Анатолій Дерека
30 листопада, 10:40
Великий покер повернувся в "живий" режим, подарувавши глядачам та гравцям неймовірні миті на WSOP 2021 у Лас-Вегасі

WSOP подарувала гравцям неймовірні емоції / Фото: Cardschat

Минулого тижня добігла кінця Світова серія покеру 2021 . Найкращі гравці з усього світу з'їхалися до Лас-Вегасу, щоб розіграти між собою 88 золотих браслетів.

WSOP нарешті повернулася в "живий" режим після того, як у 2020 році була скасована через пандемію коронавірусу. До участі в турнірах допускалися лише вакциновані від ковіда покеристи.

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Івенти подарували любителям покеру чимало емоцій: повернення Дойла Брансона, 16 браслет Філа Хельмута, смішний образ Дена Кейтса та неймовірний Main Event. Пропонуємо освіжити WSOP у фотографіях та згадати, якою була Світова серія покеру.

Вхід до головної зали казино Rio

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Усі гравці мали носити захисні маски поза покерних столів

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У перші ж дні утворилася велика черга на реєстрацію в івенти

До речі, зареєструватися на турніри можна було у таких автоматах

Як виглядав головний покер-рум у казино Rio

Напевно біля цієї майже двометрової таблички WSOP сфотографувався кожен відвідувач

І як пройти повз мільйона доларів? Фейкового, звичайно

У казино Rio можна було спостерігати по телевізору та інших видів спорту

А ось такі дівчата розносили їжу всім охочим.

Рекордсмен за кількістю браслетів Філ Хельмут виграв 16 титул

Скотт Болл виграє перший зі своїх двох золотих браслетів на цій WSOP

Двома браслетами цього року може похвалитися й Ентоні Зінно

Джош Ар'є відзначає свій другий браслет разом зі своїм другом Шоном Дібом

Аманда Ботфельд зі своїм батьком зайняли третє місце у командному турнірі

На Світову серію покеру приїхала легенда – володар 10 браслетів Дойл Брансон

Непогано виступив і Кріс Манімейкер, ледь не повторивши свій знаменний успіх 2003 року

Головна подія WSOP підкорилася Кораю Алдеміру

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