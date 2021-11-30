3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Реал --
Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Мальме --
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Зенит --
Челси --
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Бенфика --
Динамо --
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Барселона --
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Янг Бойз --
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Мировая серия покера 2021 в фото: антиковидные меры, легендарные игроки и неподдельные эмоции

Анатолий Дерека
30 ноября, 10:40
Большой покер вернулся в "живой" режим, подарив зрителям и игрокам невероятные мгновения на WSOP 2021 в Лас-Вегасе

WSOP подарила игрокам невероятные эмоции / Фото: Cardschat

На прошлой неделе подошла к концу Мировая серия покера 2021. Лучшие игроки со всего мира съехались в Лас-Вегас, чтобы разыграть между собой 88 золотых браслетов.

WSOP наконец-то вернулась в "живой" режим, после того, как в 2020 году была отменена из-за пандемии коронавируса. При этом к участию в турнирах допускались лишь вакцинированные от ковида покеристы.

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Ивенты подарили любителям покера немало эмоций: возвращение Дойла Брансона, 16-ый браслет Фила Хельмута, забавный образ Дэна Кейтса и невероятный Main Event. Предлагаем освежить WSOP в фотографиях и вспомнить, какой была Мировая серия покера.

Вход в главный зал казино Rio

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Все игроки должны были носить защитные маски вне покерных столов

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В первые же дни образовалась большая очередь на регистрацию в ивенты

К слову, зарегистрироваться на турниры можно было в таких автоматах

Как выглядел главный покер-рум в казино Rio

Наверное, возле этой почти двухметровой таблички WSOP сфотографировался каждый посетитель

И как пройти мимо миллиона долларов? Фейкового, конечно

В казино Rio можно было понаблюдать по телевизору и за другими видами спорта

А вот такие девушки разносили еду всем желающим

Рекордсмен по количеству браслетов Фил Хельмут выиграл 16-ый титул

Скотт Болл выигрывает первый из своих двух золотых браслетов на этой WSOP

Двумя браслетами в этом году может похвастаться и Энтони Зинно

Джош Арье отмечает свой второй браслет вместе со своим другом Шоном Дибом

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