25 листопада 30’
Рома 1
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Мільйони перетворюються на тисячі! Як податкові закони грабують покерних призерів

Анатолій Дерека
25 листопада, 21:45
Найкращі гравці Головної події Світової серії покеру будуть змушені сумарно віддати 5 мільйонів доларів своїм державам

Усі учасники фінального столу Main Event WSOP

23 листопада в Лас-Вегасі добігла кінця Світова серія покеру 2021. WSOP розіграла 88 золотих браслетів, які переважно діставалися американцям.

Щоправда, у Головній події серії успішно показували себе представники Європи. Четверо гравців зі Старого Світу опинилися за фінальним столом, а перемогу святкував австрієць Корай Алдемір.

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Традиційно найкращі гравці Main Event забирають найкращі призові на всій WSOP. Цьогорічний переможець отримав 8 мільйонів доларів, а всі учасники фіналки стали багатшими як мінімум на 1М.

Втім, через специфіку оподаткування у різних країнах не всі призові дістануться гравцям. Щасливчиків тут виглядає Алдемір, адже Австрія не стягує податок із виграшу. Був би Корай резидентом Німеччини, де він народився, йому довелося віддати майже половину доходів країні.

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Головною жертвою податків виглядає раннер-ап турніру Джордж Холмс. Із 4,3 мільйона йому доведеться попрощатися з 1,8М на користь штату Джорджія. Усього ж учасники фінального столу Main Event віддадуть на податки майже 5 мільйонів доларів із 23 зароблених (близько 21%).

Гравець Країна Призові, млн дол. Податок, млн дол. "Чисті" призи, млн дол.
1Корай Алдемір Австрія8,00 08.00
2Джордж Холмс США4,30 1,802,50
3Джек Олівер Велика Британія3,00 03,00
4Джошуа Ремітіо США2,30 1,001,30
5Угур Сесілміс Туреччина1,80 0,701,10
6Хе Пак США1,40 0,650,75
7Алехандро Лококо Аргентина1,22 0,360,86
8Джаред Іст Велика Британія1,10 01,10
9Чейз Бьянкі США1,00 0,370,63