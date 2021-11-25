25 ноября 41’
Рома 2
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Миллионы превращаются в тысячи! Как налоговые законы грабят покерных призеров

Анатолий Дерека
25 ноября, 21:45
Лучшие игроки Главного события Мировой серии покера вынуждены будут суммарно отдать 5 миллионов долларов своим государствам

Все участники финального стола Main Event WSOP

23 ноября в Лас-Вегасе подошла к концу Мировая серия покера 2021. WSOP разыграла 88 золотых браслетов, которые в основном доставались американцам.

Правда, в Главном событии серии успешно показывали себя представители Европы. Четверо игроков со Старого Света оказались за финальным столом, а победу праздновал австриец Корай Алдемир.

Реклама

Традиционно лучшие игроки Main Event забирают лучшие призовые на всей WSOP. Победитель этого года получил 8 миллионов долларов, а все участники финалки стали богаче как минимум на 1М.

Впрочем, из-за специфики налогообложения в разных странах не все призовые достанутся игрокам. Счастливчиков здесь выглядит Алдемир, ведь Австрия не взимает налог с выигрыша. Был бы Корай резидентом Германии, где он родился, ему пришлось бы отдать почти половину доходов стране.

Реклама

Читайте также: Шестеро игроков добыли по два браслета WSOP в этом году

Главной жертвой налогов выглядит раннер-ап турнира Джордж Холмс. Из 4,3 миллионов ему придется проститься с 1,8М в пользу штата Джорджия. Всего же участники финального стола Main Event отдадут на налоги почти 5 миллионов долларов из 23-х заработанных (около 21%).

ИгрокСтранаПризовые, млн дол.Налог, млн дол."Чистые" призы, млн дол.
1Корай АлдемирАвстрия8,0008.00
2Джордж ХолмсСША4,301,802,50
3Джек ОливерВеликобритания3,0003,00
4Джошуа РемитиоСША2,301,001,30
5Угур СесилмисТурция1,800,701,10
6Хе ПакСША1,400,650,75
7Алехандро ЛококоАргентина1,220,360,86
8Джаред ИстВеликобритания1,1001,10
9Чейз БьянкиСША1,000,370,63