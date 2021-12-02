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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Магія поза Хогвартса спрацювала! Топ-покерист застосував заклинання Гаррі Поттера та виграв 695 тисяч

Анатолій Дерека
2 грудня, 18:15
Алі Імсирович є фанатом головного героя книги Джоан Роулінг, а тому не посоромився "начаклувати" собі перемогу

Алі Імсирович - найкращий боснійський покерист / Фото: WSOP

Минулого тижня у Лас-Вегасі завершилася Світова серія покеру 2021. На WSOP розіграли 88 золотих браслетів, проте після закінчення серії життя в США не зупиняється.

Так, з 17 листопада у закладі Флориди Seminole Hard Rock Hotel & Casino продовжується серія івентів World Poker Tour. Сьогодні ж завершився турнір хайролерів Rock "N" Roll Poker Open HighRoller з бай-іном 25 тисяч доларів.

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Івент залучив 102 учасники, серед яких були і топові гравці. Так, не потрапили за фінальний стіл, але заробили призи Баррі Хаттер (11 місце), Урі Райхенштейн (12 місце), а також чемпіон Main Event WSOP 2021 Корай Алдемір, який посів 13 місце.

У фіналі ж основна боротьба розгорнулася між боснійським покер-про Алі Імсіровічем та найуспішнішим гравцем в історії Бріном Кенні. Американець мав дворазову перевагу перед стартом хедз-апу.

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Будучи андердогом, Алі вирішив дістати чарівну паличку, куплену в Парку Гаррі Поттера в Орландо, і змахнув нею. Дивно, але після цього боснієць зумів подвоїтися з QQ проти "вісімок" Кенні та став чіплідером.

А у фінальній роздачі з К6 здолав Бріна, у якого на руках були К2 Перемога дозволила Імсировичу виграти вже 14-ий турнір за 2021 рік, а за цей час боснієць виграв 6 мільйонів доларів.

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"У Day 1A я катав у Мерчі Гріфіндора. У Day 2 на мені була мантія чарівника. Так що за фінальним столом мала з'явитися чарівна паличка. Потрібно було щось зробити, щоб краще складалося".

Кенні ж лише зміцнив своє лідерство у рейтингу найуспішніших покеристів в історії. Його прибуток від гри за овальним столом тепер становить 56,9М.

Результати фінального столу Rock N Roll Poker Open HighRoller:

  1. Алі Імсірович – 695,3 тис. доларів
  2. Брін Кенні – 503,8 тис. доларів
  3. Антон Вігг – 314,9 тис. доларів
  4. Вікентій Шегаль – 216,6 тис. доларів
  5. Мартін Замані – 141 тис. доларів
  6. Стівен Сонг – 103,2 тис. доларів
  7. Ентоні Ху – 85,6 тис. доларів
  8. Адам Хендрікс – 73 тис. доларів
  9. Гал Іфрах – 70,5 тис. доларів