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Без браслета, але у плюсі. Даніель Негреану поділився сумнівними досягненнями на WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 листопада, 17:40
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Канадський хайролер чимало грав на Світовій покерній серії та зумів заробити майже півмільйона, проте до перемог так і не дістався
Даніель Негреану - легенда покерного світу
Даніель Негреану - легенда покерного світу / Фото: Instagram Даніеля Негреану

Тиждень тому завершився Світова серія покеру 2021. Організатори розіграли 88 золотих браслетів у казино Rio, яке розташоване у Лас-Вегасі.

Також WSOP розіграла десятки мільйонів призових доларів. Не всі відомі покеристи вдало провели цей відрізок. Так, один із найкращих гравців в історії Ден Сміт пішов у мінус на 900 тисяч доларів, тоді як Філ Хельмут зумів заробити 800К.

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Звітував про свої виступи на Світовій серії покеру та Даніель Негреану. Популярний канадець відіграв більше половини турнірів (45) та залишився у плюсі на 400 тисяч.

Даніель Негреану

Kid Poker витратив 1,05 мільйона на бай-іни та зумів заробити 1,45М. Втім, Негреану не може бути задоволений проведеною серією саме в плані результатів.

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Читайте також: Філ Хельмут побив неймовірний рекорд на WSOP

Даніель 14 разів потрапляв у призову зону і двічі посідав третє місце. При цьому поповнити свою колекцію браслетів у Негреану не вийшло, у нього так само залишається шість титулів. Для порівняння, інший популярний покерист Філ Хельмут зумів узяти вже 16 браслет на минулій WSOP.

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Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
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Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
56.4
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
55.8
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
43.8
4
Ерік Сайдел Ерік Сайдел
38.8
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
38.2
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