Магия вне Хогвартса сработала! Топ-покерист применил заклинание Гарри Поттера и выиграл 695 тысяч

Али Имсирович - лучший боснийский покерист / Фото: WSOP

На прошлой неделе в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера 2021. На WSOP разыграли 88 золотых браслетов, однако после окончания серии покерная жизнь в США не останавливается.

Так, с 17 ноября в заведении Флориды Seminole Hard Rock Hotel & Casino продолжается серия ивентов World Poker Tour. Сегодня же завершился турнир хайроллеров Rock "N" Roll Poker Open HighRoller с бай-ином 25 тысяч долларов.

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Ивент привлек 102 участника, среди которых были и топовые игроки. Так, не попали за финальный стол, но заработали призы Барри Хаттер (11 место), Ури Райхенштейн (12 место), а также чемпион Main Event WSOP 2021 Корай Алдемир, занявший 13 место.

В финалке же основная борьба развернулась между боснийским покер-про Али Имсировичем и самым успешным игроком в истории Брином Кенни. Американец имел двукратное преимущество перед стартом хедз-апа.

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Будучи андердогом, Али решил достать волшебную палочку, купленную в Парке Гарри Поттера в Орландо, и взмахнул ею. Удивительно, но после этого босниец сумел удвоиться с QQ против "восьмерок" Кенни и стал чиплидером.

А в финальной раздаче с К6 одолел Брина, у которого на руках были К2. Победа позволила Имсировичу выиграть уже 14-ый турнир за 2021 год, а всего за это время босниец выиграл 6 миллионов долларов.

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"В Day 1A я катал в мерче Гриффиндора. В Day 2 на мне была мантия волшебника. Так что за финальным столом должна была появиться волшебная палочка. Нужно было что-то сделать, чтобы лучше складывалось".

Кенни же лишь упрочил свое лидерство в рейтинге самых успешных покеристов в истории. Его доход от игры за овальным столом теперь составляет 56,9М.

Результаты финального стола Rock "N" Roll Poker Open HighRoller: