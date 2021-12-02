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Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
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Магия вне Хогвартса сработала! Топ-покерист применил заклинание Гарри Поттера и выиграл 695 тысяч

Анатолий Дерека
2 декабря, 18:15
Али Имсирович является фанатом главного героя книги Джоан Роулинг, а потому не постеснялся "наколдовать" себе победу

Али Имсирович - лучший боснийский покерист / Фото: WSOP

На прошлой неделе в Лас-Вегасе завершилась Мировая серия покера 2021. На WSOP разыграли 88 золотых браслетов, однако после окончания серии покерная жизнь в США не останавливается.

Так, с 17 ноября в заведении Флориды Seminole Hard Rock Hotel & Casino продолжается серия ивентов World Poker Tour. Сегодня же завершился турнир хайроллеров Rock "N" Roll Poker Open HighRoller с бай-ином 25 тысяч долларов.

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Ивент привлек 102 участника, среди которых были и топовые игроки. Так, не попали за финальный стол, но заработали призы Барри Хаттер (11 место), Ури Райхенштейн (12 место), а также чемпион Main Event WSOP 2021 Корай Алдемир, занявший 13 место.

В финалке же основная борьба развернулась между боснийским покер-про Али Имсировичем и самым успешным игроком в истории Брином Кенни. Американец имел двукратное преимущество перед стартом хедз-апа.

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Будучи андердогом, Али решил достать волшебную палочку, купленную в Парке Гарри Поттера в Орландо, и взмахнул ею. Удивительно, но после этого босниец сумел удвоиться с QQ против "восьмерок" Кенни и стал чиплидером.

А в финальной раздаче с К6 одолел Брина, у которого на руках были К2. Победа позволила Имсировичу выиграть уже 14-ый турнир за 2021 год, а всего за это время босниец выиграл 6 миллионов долларов.

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"В Day 1A я катал в мерче Гриффиндора. В Day 2 на мне была мантия волшебника. Так что за финальным столом должна была появиться волшебная палочка. Нужно было что-то сделать, чтобы лучше складывалось".

Кенни же лишь упрочил свое лидерство в рейтинге самых успешных покеристов в истории. Его доход от игры за овальным столом теперь составляет 56,9М.

Результаты финального стола Rock "N" Roll Poker Open HighRoller:

  1. Али Имсирович – 695,3 тыс. долларов
  2. Брин Кенни – 503,8 тыс. долларов
  3. Антон Вигг – 314,9 тыс. долларов
  4. Викентий Шегаль – 216,6 тыс. долларов
  5. Мартин Замани – 141 тыс. долларов
  6. Стивен Сонг – 103,2 тыс. долларов
  7. Энтони Ху – 85,6 тыс. долларов
  8. Адам Хендрикс – 73 тыс. долларов
  9. Гал Ифрах – 70,5 тыс. долларов