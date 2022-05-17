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Найкращий покерист 2021 року виграв першим турнір за півроку, обігнавши на фініші українця

Анатолій Дерека
17 травня, 22:35
Майкл Аддамо став переможцем турніру на Triton Poker Series, заробивши майже півмільйона доларів

Майкл Аддамо наробив шуму в покері / Фото: Pokernews

Серія Triton Poker Series залишається однією з найпрестижніших у світі покеру. Цими днями вона проходить у Мадриді, зібравши найкращих гравців з усього світу.

На вихідних відбувся стартовий івент серії з Безлімітного Холдему з бай-іном 20 тисяч євро. Зібравши 90 входів, турнір наростив призовий фонд до позначки 1,8 мільйона євро.

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У призах опинилося 13 покеристів, зокрема й українець Андрій Любовецький. Раніше наш співвітчизник підняв майже 200 тисяч євро на EPT у Монако . Тепер Андрій став десятим, заробивши 38,7К.

Переможцем став найуспішніший покерист минулого року Майкл Аддамо. За 2021 австралієць заробив аж 9,4 мільйона доларів, а в Мадриді йому підкорився перший турнір за цей рік.

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Обігравши в хедз-апі малазійця Крістофера Сойзу, Майкл розбагатів на 478 тисяч євро. Загалом за свою кар'єру Аддамо заробив понад 18 мільйонів.