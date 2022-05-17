28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
17 мая 68’
Эмполи 1
Украина 3
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Ливерпуль --
Вулверхэмптон --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Лучший покерист 2021 года выиграл первым турнир за полгода, обогнав на финише украинца

Анатолий Дерека
17 мая, 22:35
Майкл Аддамо стал победителем турнира на Triton Poker Series, заработав почти полмиллиона долларов

Майкл Аддамо наводит шороху в покере / Фото: Pokernews

Серия Triton Poker Series остается одной из самых престижных в покерном мире. В эти дни она проходит в Мадриде, собрав лучших игроков со всего мира.

На выходных состоялся стартовый ивент серии по Безлимитному Холдему с бай-ином в 20 тысяч евро. Собрав 90 входов, турнир нарастил призовой фонд до отметки 1,8 миллиона евро.

Реклама

Читайте также: Игрок потерял крупный банк с каре тузов из-за дикого фейла

В призах оказалось 13 покеристов, в том числе и украинец Андрей Любовецкий. Ранее наш соотечественник поднял почти 200 тысяч евро на EPT в Монако. Теперь же Андрей стал десятым, заработав 38,7К.

Победителем же стал самый успешный покерист прошлого года Майкл Аддамо. За 2021-й австралиец заработал аж 9,4 миллиона долларов, а в Мадриде ему покорился первый турнир за этот год.

Реклама

Читайте также: 20 мая стартует серия покерных турниров в помощь Украине

Обыграв в хедз-апе малазийца Кристофера Сойзу, Майкл разбогател на 478 тысяч евро. Всего за свою карьеру Аддамо заработал более 18 миллионов.