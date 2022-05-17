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Ошибка года в покере: игрок потерял крупный банк с каре тузов из-за дикого фейла (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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17 мая, 18:49
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Роб Янг мог рассчитывать на победу в ивенте по шорт-деку на Triton Poker Series, однако из-за невнимательности проиграл крупную раздачу
Роб Янг допустил невероятную оплошность
Роб Янг допустил невероятную оплошность / Фото: Pokernews

В эти дни в Мадриде проходит крупная серия Triton Poker Series. Ночью подошел к концу ивент по шорт-деку Short Deck Ante-Only с бай-ином в 20 тысяч евро.

На турнир сделали 62 входа, а восемь игроков попали в призы. Победа в итоге досталась американцу Крису Брюэру, который в хедз-апе оказался сильнее канадца Майка Уотсона.

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Удача улыбнулась Крису в 6-макс. Получив пару дам на руки со стеком 31 бб, Брюэр запушил 20 бб. Ему согласился ответить лишь англичанин Роб Янг со стеком 56 бб. Вот только британец думал, что Крис пошел в олл-ин и сразу засветил свои карты.

Такая оплошность стоила всего банка Робу. Вдвойне ему стало обидно, когда дилер показал флоп, в котором выпало бы два туза! Это в итоге помогло Брюэру стать чиплидером и поднять 372 тыс. евро призовых. Роб же довольствовался третьим местом.

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Результаты финального стола NL Short Deck Ante-Only:

  1. Кристофер Брюэр – 372 тыс. евро
  2. Майкл Уотсон – 269,1 тыс. евро
  3. Роб Янг – 173,6 тыс. евро
  4. Макс Сильвер – 131,5 тыс. евро
  5. Чин Лим – 101,7 тыс. евро
  6. Деван Танг – 79,3 тыс. евро
  7. Том Дван – 63,2 тыс. евро
  8. Винфред Ю – 49,6 тыс. евро

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