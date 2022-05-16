20 мая стартует серия покерных турниров в помощь Украине

Крупнейший покер-рум Украины PokerMatch продолжает радовать поклонников новыми турнирами и помогать стране в это непростое время. Компания еженедельно проводит благотворительные турниры для сбора гуманитарной помощи украинцам.
Теперь же рум объявил об организации новых турниров в поддержку стране. С 20 по 29 мая PokerMatch проведет серию ивентов Ukrainian Glory Cup.
Ежедневно любителям покера будет предложено по пять ивентов по Безлимитному Холдему, Омахе и Китайскому покеру "Ананас".Бай-ины турниров составят от 110 до 750 гривен.
|Дата
|Время
|Название
|Бай-ин
|Гарантия
|20.05. (пт)
|18:30
|UGC #1 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|20.05. (пт)
|19:00
|UGC #1 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|20.05. (пт)
|19:30
|UGC #1 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|20.05. (пт)
|20:00
|UGC #1 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|20.05. (пт)
|22:00
|UGC #1 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|21.05. (сб)
|18:00
|UGC #2 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|21.05. (сб)
|19:00
|UGC #2 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|21.05. (сб)
|19:30
|UGC #2 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|21.05. (сб)
|20:00
|UGC #2 Holdem PKO
|550 грн
|350 000 грн
|21.05. (сб)
|22:00
|UGC #2 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|22.05. (вс)
|18:00
|UGC #3 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|22.05. (вс)
|19:00
|UGC #3 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|22.05. (вс)
|19:30
|UGC #3 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|22.05. (вс)
|20:00
|UGC #3 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|22.05. (вс)
|22:00
|UGC #3 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|23.05. (пн)
|18:00
|UGC #4 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|23.05. (пн)
|19:00
|UGC #4 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|23.05. (пн)
|19:30
|UGC #4 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|23.05. (пн)
|20:00
|UGC #4 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|23.05. (пн)
|22:00
|UGC #4 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|24.05. (вт)
|18:00
|UGC #5 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|24.05. (вт)
|19:00
|UGC #5 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|24.05. (вт)
|19:30
|UGC #5 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|24.05. (вт)
|20:00
|UGC #5 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|24.05. (вт)
|22:00
|UGC #5 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|25.05. (ср)
|18:00
|UGC #6 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|25.05. (ср)
|19:00
|UGC #6 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|25.05. (ср)
|19:30
|UGC #6 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|25.05. (ср)
|20:00
|UGC #6 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|25.05. (ср)
|22:00
|UGC #6 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|26.05. (чт)
|18:00
|UGC #7 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|26.05. (чт)
|19:00
|UGC #7 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|26.05. (чт)
|19:30
|UGC #7 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|26.05. (чт)
|20:00
|UGC #7 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|26.05. (чт)
|22:00
|UGC #7 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|27.05. (пт)
|18:30
|UGC #8 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|27.05. (пт)
|19:00
|UGC #8 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|27.05. (пт)
|20:30
|UGC #8 Main Event OFC
|550 грн
|100 000 грн
|27.05. (пт)
|20:00
|UGC #8 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|27.05. (пт)
|22:00
|UGC #8 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|28.05. (сб)
|18:00
|UGC #9 Holdem 30 000
|150 грн
|30 000 грн
|28.05. (сб)
|20:30
|UGC #9 Main Event PLO
|550 грн
|150 000 грн
|28.05. (сб)
|19:30
|UGC #9 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|28.05. (сб)
|20:00
|UGC #9 Holdem PKO
|550 грн
|350 000 грн
|28.05. (сб)
|22:00
|UGC #9 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|29.05. (вс)
|18:00
|UGC #10 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|29.05. (вс)
|19:00
|UGC #10 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|29.05. (вс)
|19:30
|UGC #10 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|29.05. (вс)
|20:00
|UGC #10 Main Event PKO
|750 грн
|700 000 грн
|29.05. (вс)
|22:00
|UGC #10 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
Общая гарантия ивентов составит 4 миллиона гривен! При этом весь рейк, который составит 10% от всех взносов, компания передаст на благотворительность для помощи украинцам, которые пострадали в войне.
Также дополнительно участники Ukrainian Glory Cup могут выиграть до 20 тысяч ТМ в акции "Турниромания". Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.