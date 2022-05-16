20 травня стартує серія покерних турнірів на допомогу Україні

PokerMatch запрошує любителів покеру на серію Ukrainian Glory Cup із загальною гарантією 4 мільйони гривень

Ukrainian Glory Cup пройде з 20 по 29 травня

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує радувати шанувальників новими турнірами та допомагати країні в цей непростий час. Компанія щотижня проводить благодійні турніри для збирання гуманітарної допомоги українцям.

Тепер рум оголосив про організацію нових турнірів на підтримку країні. З 20 по 29 травня PokerMatch проведе серію івентів Ukrainian Glory Cup.

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Щодня любителям покеру буде запропоновано по п'ять івентів з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Бай-іни турнірів становитимуть від 110 до 750 гривень.

Дата Час Назва Бай-ін Гарантія 20.05. (пт) 18:30 UGC #1 Holdem 150 грн 30 000 грн 20.05. (пт) 19:00 UGC #1 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 20.05. (пт) 19:30 UGC #1 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 20.05. (пт) 20:00 UGC #1 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 20.05. (пт) 22:00 UGC #1 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 21.05. (сб) 18:00 UGC #2 Holdem 150 грн 30 000 грн 21.05. (сб) 19:00 UGC #2 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 21.05. (сб) 19:30 UGC #2 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 21.05. (сб) 20:00 UGC #2 Holdem PKO 550 грн 350 000 грн 21.05. (сб) 22:00 UGC #2 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 22.05. (нд) 18:00 UGC #3 Holdem 150 грн 30 000 грн 22.05. (нд) 19:00 UGC #3 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 22.05. (нд) 19:30 UGC #3 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 22.05. (нд) 20:00 UGC #3 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 22.05. (нд) 22:00 UGC #3 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 23.05. (пн) 18:00 UGC #4 Holdem 150 грн 30 000 грн 23.05. (пн) 19:00 UGC #4 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 23.05. (пн) 19:30 UGC #4 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 23.05. (пн) 20:00 UGC #4 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 23.05. (пн) 22:00 UGC #4 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 24.05. (вт) 18:00 UGC #5 Holdem 150 грн 30 000 грн 24.05. (вт) 19:00 UGC #5 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 24.05. (вт) 19:30 UGC #5 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 24.05. (вт) 20:00 UGC #5 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 24.05. (вт) 22:00 UGC #5 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 25.05. (ср) 18:00 UGC #6 Holdem 150 грн 30 000 грн 25.05. (ср) 19:00 UGC #6 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 25.05. (ср) 19:30 UGC #6 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 25.05. (ср) 20:00 UGC #6 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 25.05. (ср) 22:00 UGC #6 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 26.05. (чт) 18:00 UGC #7 Holdem 150 грн 30 000 грн 26.05. (чт) 19:00 UGC #7 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 26.05. (чт) 19:30 UGC #7 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 26.05. (чт) 20:00 UGC #7 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 26.05. (чт) 22:00 UGC #7 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 27.05. (пт) 18:30 UGC #8 Holdem 150 грн 30 000 грн 27.05. (пт) 19:00 UGC #8 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 27.05. (пт) 20:30 UGC #8 Main Event OFC 550 грн 100 000 грн 27.05. (пт) 20:00 UGC #8 Holdem PKO 550 грн 200 000 грн 27.05. (пт) 22:00 UGC #8 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 28.05. (сб) 18:00 UGC #9 Holdem 30 000 150 грн 30 000 грн 28.05. (сб) 20:30 UGC #9 Main Event PLO 550 грн 150 000 грн 28.05. (сб) 19:30 UGC #9 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 28.05. (сб) 20:00 UGC #9 Holdem PKO 550 грн 350 000 грн 28.05. (сб) 22:00 UGC #9 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн 29.05. (нд) 18:00 UGC #10 Holdem 150 грн 30 000 грн 29.05. (нд) 19:00 UGC #10 Omaha PKO 275 грн 25 000 грн 29.05. (нд) 19:30 UGC #10 OFC Knockout 330 грн 20 000 грн 29.05. (нд) 20:00 UGC #10 Main Event PKO 750 грн 700 000 грн 29.05. (нд) 22:00 UGC #10 Hyper PKO 110 грн 25 000 грн

Загальна гарантія івентів становитиме 4 мільйони гривень! При цьому весь рейк, який становитиме 10% від усіх внесків, компанія передасть на благодійність для допомоги українцям, які постраждали у війні.

Додатково учасники Ukrainian Glory Cup можуть виграти до 20 тисяч ТМ в акції "Турніроманія". Докладніше з правилами участі можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.