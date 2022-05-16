20 травня стартує серія покерних турнірів на допомогу Україні

Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує радувати шанувальників новими турнірами та допомагати країні в цей непростий час. Компанія щотижня проводить благодійні турніри для збирання гуманітарної допомоги українцям.
Тепер рум оголосив про організацію нових турнірів на підтримку країні. З 20 по 29 травня PokerMatch проведе серію івентів Ukrainian Glory Cup.
Щодня любителям покеру буде запропоновано по п'ять івентів з Безлімітного Холдему, Омаху та Китайського покеру "Ананас". Бай-іни турнірів становитимуть від 110 до 750 гривень.
|Дата
|Час
|Назва
|Бай-ін
|Гарантія
|20.05. (пт)
|18:30
|UGC #1 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|20.05. (пт)
|19:00
|UGC #1 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|20.05. (пт)
|19:30
|UGC #1 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|20.05. (пт)
|20:00
|UGC #1 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|20.05. (пт)
|22:00
|UGC #1 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|21.05. (сб)
|18:00
|UGC #2 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|21.05. (сб)
|19:00
|UGC #2 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|21.05. (сб)
|19:30
|UGC #2 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|21.05. (сб)
|20:00
|UGC #2 Holdem PKO
|550 грн
|350 000 грн
|21.05. (сб)
|22:00
|UGC #2 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|22.05. (нд)
|18:00
|UGC #3 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|22.05. (нд)
|19:00
|UGC #3 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|22.05. (нд)
|19:30
|UGC #3 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|22.05. (нд)
|20:00
|UGC #3 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|22.05. (нд)
|22:00
|UGC #3 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|23.05. (пн)
|18:00
|UGC #4 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|23.05. (пн)
|19:00
|UGC #4 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|23.05. (пн)
|19:30
|UGC #4 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|23.05. (пн)
|20:00
|UGC #4 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|23.05. (пн)
|22:00
|UGC #4 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|24.05. (вт)
|18:00
|UGC #5 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|24.05. (вт)
|19:00
|UGC #5 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|24.05. (вт)
|19:30
|UGC #5 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|24.05. (вт)
|20:00
|UGC #5 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|24.05. (вт)
|22:00
|UGC #5 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|25.05. (ср)
|18:00
|UGC #6 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|25.05. (ср)
|19:00
|UGC #6 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|25.05. (ср)
|19:30
|UGC #6 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|25.05. (ср)
|20:00
|UGC #6 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|25.05. (ср)
|22:00
|UGC #6 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|26.05. (чт)
|18:00
|UGC #7 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|26.05. (чт)
|19:00
|UGC #7 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|26.05. (чт)
|19:30
|UGC #7 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|26.05. (чт)
|20:00
|UGC #7 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|26.05. (чт)
|22:00
|UGC #7 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|27.05. (пт)
|18:30
|UGC #8 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|27.05. (пт)
|19:00
|UGC #8 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|27.05. (пт)
|20:30
|UGC #8 Main Event OFC
|550 грн
|100 000 грн
|27.05. (пт)
|20:00
|UGC #8 Holdem PKO
|550 грн
|200 000 грн
|27.05. (пт)
|22:00
|UGC #8 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|28.05. (сб)
|18:00
|UGC #9 Holdem 30 000
|150 грн
|30 000 грн
|28.05. (сб)
|20:30
|UGC #9 Main Event PLO
|550 грн
|150 000 грн
|28.05. (сб)
|19:30
|UGC #9 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|28.05. (сб)
|20:00
|UGC #9 Holdem PKO
|550 грн
|350 000 грн
|28.05. (сб)
|22:00
|UGC #9 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
|29.05. (нд)
|18:00
|UGC #10 Holdem
|150 грн
|30 000 грн
|29.05. (нд)
|19:00
|UGC #10 Omaha PKO
|275 грн
|25 000 грн
|29.05. (нд)
|19:30
|UGC #10 OFC Knockout
|330 грн
|20 000 грн
|29.05. (нд)
|20:00
|UGC #10 Main Event PKO
|750 грн
|700 000 грн
|29.05. (нд)
|22:00
|UGC #10 Hyper PKO
|110 грн
|25 000 грн
Загальна гарантія івентів становитиме 4 мільйони гривень! При цьому весь рейк, який становитиме 10% від усіх внесків, компанія передасть на благодійність для допомоги українцям, які постраждали у війні.
Додатково учасники Ukrainian Glory Cup можуть виграти до 20 тисяч ТМ в акції "Турніроманія". Докладніше з правилами участі можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.