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Помилка року в покері: гравець втратив великий банк з каре тузів через дикий фейл (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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17 травня, 18:49
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Роб Янг міг розраховувати на перемогу в івенті з шорт-деку на Triton Poker Series, проте через неуважність програв велику роздачу
Роб Янг припустився неймовірної помилки
Роб Янг припустився неймовірної помилки / Фото: Pokernews

Цими днями в Мадриді проходить велика серія Triton Poker Series. Вночі добіг кінця івент по шорт-деку Short Deck Ante-Only з бай-іном в 20 тисяч євро.

На турнір зробили 62 входи, а вісім гравців потрапили у призи. Перемога в результаті дісталася американцю Крісу Брюеру, який у хедз-апі виявився сильнішим за канадця Майка Вотсона.

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Успіх посміхнувся Крісу в 6-макс. Отримавши кілька дам на руки зі стеком 31 бб, Брюер запушив 20 бб. Йому погодився відповісти лише англієць Роб Янг зі стеком 56 бб. Ось тільки британець думав, що Кріс пішов у олл-ін і одразу засвітив свої карти.

Така помилка коштувала всього банку Робу. Подвійно йому стало прикро, коли дилер показав флоп, у якому випало б два тузи! Це в результаті допомогло Брюеру стати чіплідером і підняти 372 тис. євро призових. Роб же задовольнявся третім місцем.

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Результати фінального столу NL Short Deck Ante-Only:

  1. Крістофер Брюер – 372 тис. євро
  2. Майкл Вотсон – 269,1 тис. євро
  3. Роб Янг – 173,6 тис. євро
  4. Макс Сільвер – 131,5 тис. євро
  5. Чин Лім – 101,7 тис. євро
  6. Деван Танг – 79,3 тис. євро
  7. Том Дван – 63,2 тис. євро
  8. Вінфред Ю – 49,6 тис. євро

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