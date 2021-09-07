8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Найкращі покеристи світу вступають у битву за фіолетовий піджак – розклад турнірів Poker Masters

Анатолій Дерека
7 вересня, 17:10
Напередодні WSOP в Лас-Вегасі пройде серія турнірів для хайроллерів з Безлімітного Холдему та Омахи

Poker Masters збере у Лас-Вегасі найкращих світових покеристів / Фото: Pokeroff

На початку вересня на Північному Кіпрі завершилася велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Організатори провели сім івентів, а Головна подія підкорилася білорусу Віктору Малиновському.

На цьому великі турніри не закінчуються. Вже сьогодні стартує нова серія подій для хайроллерів Poker Masters. У минулому році івенти пройшли в онлайні.

Читайте також: Даніель Негреану в прямому ефірі випив пиво з чемпіонського кубка

Тепер же гравці знову повернуться в офлайн, щоб позмагатися за мільйонні банки. Події відбуватимуться в студії PokerGo в ARIA Resort & Casino, Лас-Вегас.

Реклама

Організатори проведуть 12 турнірів з безлімітного Холдему та Омахи. Бай-іни варіюються від 10 тисяч до 100 тисяч доларів.

№ турніру Дата Дисципліна Бай-ін Стек Ре-ентрі
17 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
28 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
39 вересняОмаха10 000125Ктак
410 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
511 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
612 вересня8-Game10 000125Ктак
713 вересняБезлімітний Холдем10 000125Ктак
814 вересняБезлімітний Холдем25 000125Ктак
915 вересняОмаха25 000125Ктак
1016 вересняБезлімітний Холдем25 000125Ктак
1117 вересняБезлімітний Холдем50 000150Ктак
1218 вересняБезлімітний Холдем100 000200Кні

Що цікаво, переможець серії отримає не тільки круті призові, але фіолетовий піджак. Участь в івентах вже підтвердили багато топ-покеристів, серед яких і Даніель Неграну з Деном Смітом.

Читайте також: На Світову серію покеру пускатимуть лише вакцинованих гравців

У 2017 році Poker Masters виграв Штеффен Зонтхаймер, рік по тому – Алі Імсіровіч, а у 2019 році тріумфував Сем Соверел. Poker Masters можна назвати репетицією перед головним івентом року – Світовою серією покеру, яка пройде в Лас-Вегасі з 30 вересня по 17 листопада.

Реклама