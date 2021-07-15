Відповідь Погба та Ярмоленку: Даніель Негреану в прямому ефірі випив пиво з чемпіонського кубку (відео)

Канадський покерист активно вболівав за Кері Катца в хедз-апі останнього івенту PokerGo Cup і був у нестямі від щастя після тріумфу

/ Фото: Twitter Pokergo

Цієї ночі завершилася велика серія турнірів PokerGo Cup, яка проходила в одному з казино Лас-Вегаса. Чемпіоном став канадський відомий покерист Даніель Негреану, який в кінцівці зумів випередити в таблиці Алі Імсіровіча.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ POKERGO CUP 2021

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ПРИЗОВІ ОЧКИ 1 Даніель Негреану Канада 996,2 тис. дол. 537 2 Алі Імсіровіч Боснія і Герцеговина 545,5 тис. дол. 497 3 Кері Катц США 1,16 млн. дол. 475 4 Девід Колман США 710 тис. дол. 470 5 Алекс Фоксен США 533,2 тис. дол. 421 6 Сем Соверел США 812,2 тис. дол. 361 7 Джейсон Кун США 446 тис. дол. 316 8 Ділан Лінде США 255 тис. дол. 255 9 Серхі Рейксач Іспанія 320,7 тис. дол. 244 10 Джейк Шиндлер США 324 тис. дол. 194

Істотно Даніелю допоміг Кері Катц, який не дозволив Сему Соверелу виграти останній івент і вийти на перше місце. Після матчу організатори взяли інтерв'ю у Катца та Негреану, вручивши чемпіону величезний кубок. Сам Даніель був в гарному настрої і в прямому ефірі вилив у чашу пляшку пива, випивши з неї напій.

Я великий ботанік. Коли я був дитиною, я брав борцовим собак і нацьковував їх один на одного, кидав кістки і один борець перемагав. Я вів статистику їх турнірних результатів. Я зробив це, коли мені було 8-9 років. Перемога в турнірі – це здорово, але перемога в цій серії набагато складніше. Вам потрібно отримувати повторювані результати тощо, так що це дуже важливо для мене. Я ніколи не вболівав за мільярдера, який вигравав на мільйон доларів більше, ніж я. Але це не той випадок.

До слова, під час футбольного Євро-2020 хавбек збірної Франції Поль Погба демонстративно відставив пляшку пива на одній з прес-конференцій з релігійних причин. Втім, капітан збірної України Андрій Ярмоленко красиво підколов Погба і Роналду. Португалець виконав подібний до Погба трюк з пляшкою Coca-Cola.