Малиновський виграв більше трьох мільйонів доларів у великому покерному турнірі (відео)

Білоруський покерист Віктор Малиновський став тріумфатором Головної події Super High Roller Bowl Europe

Віктор Малиновський - чемпіон Main Event Super High Roller Bowl Europe 2021 / Фото: Pocketfives

Вчора на Північному Кіпрі завершилася велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти прийняв п'ятизірковий готель Merit Royal.

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Позавчора визначилася шістка гравців, які вийшли в ITМ Головної події з бай-іном 250 тисяч. Явним фаворитом івенту був Віктор Малиновський, які ефектно вибив на баблі Алі Імсіровіча.

В результаті білоруський покерист підтвердив свій статус, вигравши семигодинний фінальний стіл. Причому з цього часом 5 годин тривав хедз-ап Віктора проти малазійця Івана Ляу.

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Суперники вели себе досить розслаблено, часто жартували і навіть називали друг одному свої карти на руках. У підсумку Віктор з різномастними 9-8 вивів Івана в олл-ін, у якого були валет з четвіркою.

В результаті білорус тріумфував, отримавши "вісімку" на терні. Це дозволило Малиновському підняти найбільші призові у своїй кар'єрі – більше 3,5 мільйонів доларів.

Результати фінального столу SHRBE Main Event: