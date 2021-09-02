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Малиновський виграв більше трьох мільйонів доларів у великому покерному турнірі (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
2 вересня, 14:25
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Білоруський покерист Віктор Малиновський став тріумфатором Головної події Super High Roller Bowl Europe
Віктор Малиновський - чемпіон Main Event Super High Roller Bowl Europe 2021
Віктор Малиновський - чемпіон Main Event Super High Roller Bowl Europe 2021 / Фото: Pocketfives

Вчора на Північному Кіпрі завершилася велика покерна серія Super High Roller Bowl Europe. Івенти прийняв п'ятизірковий готель Merit Royal.

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Позавчора визначилася шістка гравців, які вийшли в ITМ Головної події з бай-іном 250 тисяч. Явним фаворитом івенту був Віктор Малиновський, які ефектно вибив на баблі Алі Імсіровіча.

В результаті білоруський покерист підтвердив свій статус, вигравши семигодинний фінальний стіл. Причому з цього часом 5 годин тривав хедз-ап Віктора проти малазійця Івана Ляу.

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Суперники вели себе досить розслаблено, часто жартували і навіть називали друг одному свої карти на руках. У підсумку Віктор з різномастними 9-8 вивів Івана в олл-ін, у якого були валет з четвіркою.

В результаті білорус тріумфував, отримавши "вісімку" на терні. Це дозволило Малиновському підняти найбільші призові у своїй кар'єрі – більше 3,5 мільйонів доларів.

Результати фінального столу SHRBE Main Event:

  1. Віктор Малиновський – 3,69 млн доларів
  2. Іван Ляу – 2,46 млн доларів
  3. Руан Жуанг – 1,64 млн доларів
  4. Тімоті Адамс – 1,12 млн доларів
  5. Девід Пітерс – 820 тис доларів
  6. В'ячеслав Булдигін – 512,5 тис доларів

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