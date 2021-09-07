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15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Главная Игра Новости покера

Лучшие покеристы мира вступают в битву за фиолетовый пиджак – расписание турниров Poker Masters

Анатолий Дерека
7 сентября, 17:10
Накануне WSOP в Лас-Вегасе пройдет серия турниров для хайроллеров по Безлимитному Холдему и Омахе

Poker Masters соберет в Лас-Вегасе лучших мировых покеристов / Фото: Pokeroff

В начале сентября на Северном Кипре завершилась крупная покерная серия Super High Roller Bowl Europe. Организаторы провели семь ивентов, а Главное Событие покорилось белорусу Виктору Малиновскому.

На этом крупные турниры не заканчиваются. Уже сегодня стартует новая серия событий для хайроллеров Poker Masters. В прошлом году ивенты прошли в онлайне.

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Теперь же игроки вновь вернутся в офлайн, чтобы посоревноваться за миллионные банки. События будут проходить в студии PokerGo в ARIA Resort & Casino, Лас-Вегас.

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Организаторы проведут 12 турниров по Безлимитному Холдему и Омахе. Бай-ины варьируются от 10 тысяч до 100 тысяч долларов.

№ турнираДатаДисциплинаБай-инСтекРе-энтри
17 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
28 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
39 сентябряОмаха10 000125Кда
410 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
511 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
612 сентября8-Game10 000125Кда
713 сентябряБезлимитный Холдем10 000125Кда
814 сентябряБезлимитный Холдем25 000125Кда
915 сентябряОмаха25 000125Кда
1016 сентябряБезлимитный Холдем25 000125Кда
1117 сентябряБезлимитный Холдем50 000150Кда
1218 сентябряБезлимитный Холдем100 000200Кнет

Что интересно, победитель серии получит не только крутые призовые, но фиолетовый пиджак. Участие в ивентах уже подтвердили многие топ-покеристы, среди которых и Даниэль Негреану с Дэном Смитом.

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В 2017 году Poker Masters выиграл Штеффен Зонтхаймер, год спустя – Али Имсирович, а в 2019 году триумфовал Сэм Соверел. Poker Masters можно назвать репетицией перед главным ивентом года – Мировой серии покера, которая пройдет в Лас-Вегасе с 30 сентября по 17 ноября.

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