Найкращі гравці залишають команду: рейтинги гравців збірної України в FIFA22

/ Фото: Reuters

Минулого тижня відбувся офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Раніше стали відомі 22 найкращих футболіста за версією гри.

Крім того, були оприлюднені рейтинги гравців Шахтаря та Динамо. Більш того, в грі вперше з'явилася і збірна України, а також стали відомі дані її футболістів.

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Найбільш рейтинговими гравцями "синьо-жовтих" стали Руслан Малиновський і Марлос, який недавно завершив кар'єру в збірній України. На один пункт менше отримали Олександр Зінченко та Віктор Циганков.

Гравець Позиція Рейтинг Георгій Бущан ВР 75 Андрій Пятов ВР 75 Едуард Соболь ЗЩ 75 Олександр Тимчик ЗЩ 72 Микола Матвієнко ЗЩ 73 Сергій Кривцов ЗЩ 74 Ілля Забарний ЗЩ 72 Віталій Миколенко ЗЩ 76 Олександр Караваєв ЗЩ 73 Тарас Степаненко ПЗ 79 Євген Макаренко ПЗ 71 Роман Безус ПЗ 73 Сергій Сидорчук ПЗ 75 Руслан Малиновський ПЗ 81 Олександр Зінченко ПЗ 80 Олександр Зубков ПЗ 71 Микола Шапаренко ПЗ 76 Віктор Циганков ПЗ 80 Марлос ПЗ 81 Андрій Ярмоленко ПЗ 76 Роман Яремчук ФВ 77 Артем Довбик ФВ 69

Відзначимо, що головною фішкою симулятора стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

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