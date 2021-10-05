6 октября 21:45
Италия --
Испания --
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
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Шахтер --
Заря --
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Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
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Лучшие игроки покидают команду: рейтинги игроков сборной Украины в FIFA22

Анатолий Дерека
5 октября, 21:55
Наша национальная команда впервые появилась в видеосимуляторе от Electronic Arts

Сборная Украины / Фото: Reuters

На прошлой неделе состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Ранее стали известны 22 лучших футболиста по версии игры.

Кроме того, были обнародованы рейтинги игроков Шахтера и Динамо. Более того, в игре впервые появилась и сборная Украины, а также стали известны данные ее футболистов.

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Самыми рейтинговыми игроками "сине-желтых" стали Руслан Малиновский и Марлос, который недавно завершил карьеру в сборной Украины. На один пункт меньше получили Александр Зинченко и Виктор Цыганков.

ИгрокПозицияРейтинг
Георгий БущанВР75
Андрей ПятовВР75
Эдуард СобольЗЩ75
Александр ТымчикЗЩ72
Николай МатвиенкоЗЩ73
Сергей КривцовЗЩ74
Илья ЗабарныйЗЩ72
Виталий МиколенкоЗЩ76
Александр КараваевЗЩ73
Тарас СтепаненкоПЗ79
Евгений МакаренкоПЗ71
Роман БезусПЗ73
Сергей СидорчукПЗ75
Руслан МалиновскийПЗ81
Александр ЗинченкоПЗ80
Александр ЗубковПЗ71
Николай ШапаренкоПЗ76
Виктор ЦыганковПЗ80
МарлосПЗ81
Андрей ЯрмоленкоПЗ76
Роман ЯремчукФВ77
Артем ДовбикФВ69

Отметим, что главной фишкой симулятора стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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