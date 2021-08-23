Крісті та Ендрю Морено стали батьками – миле фото малюка зіркової пари

Ендрю та Крісті Морено стали батьками / Фото: Instagram Крісті Морено

Ендрю та Крісті Морено є однією із найуспішніших покерних пар. Нещодавно дівчина розповіла в Instagram, що вони з чоловіком чекають дитину.

Сьогодні ж Крісті повідомила новину, що у них з Ендрю народився син, виклавши його фотографію на свою сторінку в Instagram. Хлопець з'явився на світ 19 серпня та отримав ім'я Майлз.

"Мої друзі казали мені, що мати дитину – це все одно, що прожити залишок життя з серцем поза тілом. Це правда. Я б хотіла сказати набагато більше і я впевнена, що скоро скажу. Але поки що це все".

Відзначимо, що Крісті з чоловіком настільки довго чекали на поповнення в родині, що Ендрю навіть відмовився від гри в покер до народження дитини. Можливо, тепер варто очікувати повернення американця за овальний стіл.

В цілому ж Ендрю Морено є одним з найбільш прогресуючих покеристів за останній час. У 2021 році американець підняв більше 2,5 мільйонів доларів, ставши, в тому числі, і тріумфатором Wynn Millions.

Сама Крісті також іноді грає в покер і кілька разів потрапляла в призи на великих турнірах. За свою кар'єру дівчина виграла 158 тисяч доларів. Її найкращим досягненням стало 5 місце на Головній події WSOP Circuit у 2018 році.