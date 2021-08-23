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Кристи и Эндрю Морено стали родителями – милое фото малыша звездной пары

Андрей Трофимов
23 августа, 15:15
Два известных игрока в покер пополнили свою семью маленьким сыном, которому дали имя Майлз

Эндрю и Кристи Морено стали родителями / Фото: Instagram Кристи Морено

Эндрю и Кристи Морено являются одной из самых звездных покерных пар. Недавно девушка рассказала в Instagram, что они с мужем ждут ребенка.

Сегодня же Кристи сообщила новость, что у них с Эндрю родился сын, выложив его фотографию на свою страничку в Instagram. Парень появился на свет 19 августа и получил имя Майлз.

"Мои друзья сказали мне, что иметь ребенка – это все равно, что прожить остаток жизни с сердцем вне тела. Это правда. Я бы хотела сказать гораздо больше и я уверена, что скоро скажу. Но пока что это все".

Отметим, что Кристи с мужем настолько долго ждали пополнения в семье, что Эндрю даже отказался от игры в покер до рождения ребенка. Возможно, теперь стоит ожидать возвращения американца за овальный стол.

В целом же Эндрю Морено является одним из самых прогрессирующих покеристов за последнее время. В 2021 году американец поднял более 2,5 миллионов долларов, став, в том числе, и триумфатором Wynn Millions.

Сама Кристи также иногда играет в покер и несколько раз попадала в призы на крупных турнирах. За свою карьеру девушка выиграла 158 тысяч долларов. Ее наилучшим достижением стало 5 место на Главном событии WSOP Circuit в 2018 году.

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