19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Красуня виграла у покер майже 100 тисяч і тепер планує відкрити ранчо для тварин

Анатолій Дерека
18 листопада, 14:55
Драгана Лім найкраще з дівчат виступила на WSOP Main Event, проте солідні призові планує витратити на благодійність

Драгана Лім успішно виступила на Головній події Світової серії покеру / Фото: Pokernews

Сьогодні вночі у Лас-Вегасі добігло кінця Головна подія Світової серії покеру. Участь у турнірі взяли 6650 гравців, із яких у призи потрапили тисячу покеристів.

Вище за всіх з дівчат фінішувала хорватка з американським громадянством Драгана Лім. За 64 місце на Main Event красуня отримала 95,7 тисячі доларів.

Реклама

В інтерв'ю дівчина розповіла, що планує віддати весь виграш на благодійність. Мета Драгани – створення притулку для безхатніх тварин.

"Ми хочемо заснувати притулок для тварин. Це буде якесь ранчо, але ми збираємося займатися там та іншими справами. Плануємо створити ще й сад із городом, вирощуватимемо фрукти та овочі".

Лім вважає себе досить забезпеченою у фінансовому плані. У 2004 році вона переїхала з Хорватії до США, де й зайнялася всерйоз покером. На цій серії вона ледь не повторила досягнення Барбари Енрайт, яка поки є єдиною представницею жіночого ком'юніті покеру за фінальним столом WSOP ME (1995).

Реклама

Читайте також: Популярного онлайн-гравця звинуватили у порушенні закону Лас-Вегаса

Це вже не перший шляхетний вчинок на Світовій покерній серії 2021. Наприкінці жовтня золотий браслет WSOP підкорився Гершону Дистенфельду. Виграні 204 тисяч доларів американець віддав на благодійність.