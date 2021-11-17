Катав через VPN? Популярного онлайн-гравця звинуватили у порушенні закону Лас-Вегаса

Шведського регуляра Нікласа Астедта хотіли зловити на використанні VPN для гри в онлайні, однак у результаті звинувачення нічим не закінчилися

Ніклас Астедт - один із найпопулярніших онлайн-гравців / Фото: Cardmates

Цими днями у Лас-Вегасі проходить Світова серія покеру. Ігри відбуваються в живому режимі, оскільки у "місті гріхів" заборонено грати в онлайн-покер.

На цьому попався один із найуспішніших інтернет-гравців Ніклас Астедт. Відомий казино-стрімер Мортен Оттонсен опублікував на своїй сторінці у Twitter гіпотезу, що шведський регуляр порушує ці правила.

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Мортен заявив, що він вивчив активність Астедта за тиждень і побачив, що 7 листопада гравець брав участь у WSOP Main Event, а також брав участь у дорогих турнірах в одному з онлайн-румів.

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У понеділок Ніклас знову був помічений на Світовій серії. Оттосен не вірить, що Астедт злітав на один день додому і звернувся до служби підтримки руму на питання щодо вивчення можливого використання шведом VPN.

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Служба підтримки пообіцяла розібратися, проте за Нікласа вирішив заступитися відомий британський покерист Патрік Леонард. Гравець заявив, що поговорив зі шведом і виявилося, що він не лише літав додому на вихідні, але навіть не грав у Головній події Світової серії покеру.

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Як підсумок, Мортен потрапив у халепу. Через обурення спільноти покеру стример був змушений видалити повідомлення і пов'язані з ним відповіді. Сам Астедт ситуацію не коментує. Зазначимо, що цього року Ніклас уже тричі потрапляв до ITM на WSOP.