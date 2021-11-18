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Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
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Красотка выиграла в покер почти 100 тысяч и теперь планирует открыть ранчо для животных

Анатолий Дерека
18 ноября, 14:55
Драгана Лим лучше всех из девушек выступила на WSOP Main Event, однако солидные призовые планирует потратить на благотворительность

Драгана Лим успешно выступила на Главном событии Мировой серии покера / Фото: Pokernews

Сегодня ночью в Лас-Вегасе подошло к концу Главное событие Мировой серии покера. Участие в турнире приняли 6650 игроков, из которых в призы попали тысячу покеристов.

Выше всех из девушек финишировала хорватка с американским гражданством Драгана Лим. За 64 место на Main Event красотка получила 95,7 тысячи долларов.

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В интервью девушка рассказала, что планирует отдать весь выигрыш на благотворительность. Цель Драганы – создание приюта для бездомных животных.

"Мы хотим основать приют для животных. Это будет некое ранчо, но мы собираемся заниматься там и другими делами. Планируем создать еще и сад с огородом, будем выращивать фрукты и овощи".

Лим считает себя достаточно обеспеченной в финансовом плане. В 2004 году она переехала из Хорватии в США, где и занялась всерьез покером. На этой серии она едва не повторила достижение Барбары Энрайт, которая пока является единственной представительницей женского покерного комьюнити за финальным столом WSOP ME (1995).

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Это уже не первый благородный поступок на Мировой серии покера 2021. В конце октября золотой браслет WSOP покорился Гершону Дистенфельду. Выигранные 204 тысячи долларов американец отдал на благотворительность.