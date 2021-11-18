Красотка выиграла в покер почти 100 тысяч и теперь планирует открыть ранчо для животных

Драгана Лим успешно выступила на Главном событии Мировой серии покера / Фото: Pokernews

Сегодня ночью в Лас-Вегасе подошло к концу Главное событие Мировой серии покера. Участие в турнире приняли 6650 игроков, из которых в призы попали тысячу покеристов.

Выше всех из девушек финишировала хорватка с американским гражданством Драгана Лим. За 64 место на Main Event красотка получила 95,7 тысячи долларов.

Реклама

В интервью девушка рассказала, что планирует отдать весь выигрыш на благотворительность. Цель Драганы – создание приюта для бездомных животных.

"Мы хотим основать приют для животных. Это будет некое ранчо, но мы собираемся заниматься там и другими делами. Планируем создать еще и сад с огородом, будем выращивать фрукты и овощи".

Лим считает себя достаточно обеспеченной в финансовом плане. В 2004 году она переехала из Хорватии в США, где и занялась всерьез покером. На этой серии она едва не повторила достижение Барбары Энрайт, которая пока является единственной представительницей женского покерного комьюнити за финальным столом WSOP ME (1995).

Реклама

Читайте также: Популярного онлайн-игрока обвинили в нарушении закона Лас-Вегаса

Это уже не первый благородный поступок на Мировой серии покера 2021. В конце октября золотой браслет WSOP покорился Гершону Дистенфельду. Выигранные 204 тысячи долларов американец отдал на благотворительность.