Катал через VPN? Популярного онлайн-игрока обвинили в нарушении закона Лас-Вегаса

Шведского регуляра Никласа Астедта хотели словить на использовании VPN для игры в онлайне, однако в итоге обвинения ничем не закончились

Никлас Астедт - один из самых популярных онлайн-игроков / Фото: Cardmates

В эти дни в Лас-Вегасе проходит Мировая серия покера. Игры проходят в живом режиме, поскольку в "городе грехов" запрещено играть в онлайн-покер.

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На этом попался один из самых успешных интернет-игроков Никлас Астедт. Известный казино-стример Мортен Оттонсен опубликовал на своей страничке в Twitter гипотезу, что шведский регуляр нарушает данные правила.

Мортен заявил, что он изучил активность Астедта за неделю и увидел, что 7 ноября игрок участвовал WSOP Main Event, а также участвовал в дорогих турнирах в одном из онлайн-румов.

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В понедельник же Никлас вновь был замечен на Мировой серии. Оттосен не верит, что Астедт слетал на один день домой и обратился в службу поддержки рума на вопрос изучения возможного использования шведом VPN.

Служба поддержки пообещала разобраться, однако за Никласа решил вступиться известный британский покерист Патрик Леонард. Игрок заявил, что поговорил со шведом и оказалось, что он не только летал домой на выходные, но и даже не играл в Главном событии Мировой серии покера.

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Как итог, Мортен попал впросак. Из-за негодования покерного сообщества стример был вынужден удалить сообщение и связанные с ним ответы. Сам Астедт ситуацию никак не комментирует. Отметим, что в этом году Никлас уже трижды попадал в ITM на WSOP.