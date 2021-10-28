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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Американский бизнесмен обыграл Шумахера в покер и отказался от призовых ради благой цели

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
28 октября, 14:35
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Гершон Дистенфельд выиграл первый для себя браслет WSOP и отдал все заработанные деньги на благотворительность
Гершон Дистенфельд стал победителем турнира на Мировой серии покера
Гершон Дистенфельд стал победителем турнира на Мировой серии покера / Фото: WSOP

С 30 сентября в Лас-Вегасе продолжается Мировая серия покера. Лучшие игроки мира съехались в "город грехов", чтобы оспорить 88 золотых браслетов.

Вчера подошел к концу 48-ой ивент SHOOTOUT NLH. Особенность шутаут-турнира в том, что за каждым столом игроки играют до того момента, пока не останется один человек. Во время игры новые участники не могут подсаживаться за стол.

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На такой ивент зарегистрировалось 800 участников, заплативших бай-ин 1500 долларов. В призах оказалось 80 покеристов, среди которых нашлось место и украинцу. Наш соотечественник Валентин Шабельник забрался на 55 место, что позволило ему заработать 5,4 тысячи.

Чемпионом же стал бизнесмен Гершон Дистенфельд. Американец является руководителем компании "AllianceBernstein", которая специализируется на инвестициях.

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В покере Гершон с 2018 года, а в прошлом году был близок к завоеванию браслета на Главном событии WSOP Online, но занял там 8 место. И вот лишь сейчас Дистенфельду покорился первый титул Мировой серии покера.

Это позволило ему оформить бесткэш – 204 тысячи долларов. Правда, как признался бизнесмен, весь свой выигрыш в турнире он пожертвует на благотворительность.

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"У нас с женой Авивой много финансов. Теперь наша основная ценность в том, чтобы отдавать деньги и делать мир лучше. Я не переживаю по поводу денег, мне был нужен браслет. Надеюсь, что каждый чемпион будет отдавать хотя бы 1% своего выигрыша на благотворительность".

Результаты финального стола WSOP #48 SHOUTOUT NLH:

  1. Гершон Дистенфельд – 204 тыс. долларов
  2. Йохан Шумахер – 126,1 тыс. долларов
  3. Джонатан Бетанкур – 94,2 тыс. долларов
  4. Орсон Янг – 71,1 тыс. долларов
  5. Хип Тран – 54,2 тыс. долларов
  6. Сохаль Халили – 41,7 тыс. долларов
  7. Ари Энгель – 32,4 тыс. долларов

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Рекордсмены по браслетам WSOP
1
Фил Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонни Чен
10
4
Фил Айви
10
5
Джонни Мосс
9
6
Эрик Сайдел
9
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Самые успешные игроки в покер. Призовые за карьеру, $ млн:
1
Брин Кенни Брин Кенни
56.4
2
Джастин Бономо Джастин Бономо
55.8
3
Даниэль Негреану Даниэль Негреану
43.8
4
Эрик Сайдел Эрик Сайдел
38.8
5
Дэвид Питерс Дэвид Питерс
38.2
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