Американський бізнесмен обіграв Шумахера в покер та відмовився від призових заради доброї мети

Гершон Дістенфельд виграв перший для себе браслет WSOP та віддав усі зароблені гроші на благодійність

Гершон Дістенфельд став переможцем турніру на Світовій серії покеру / Фото: WSOP

З 30 вересня у Лас-Вегасі триває Світова серія покеру. Найкращі гравці світу з'їхалися до "міста гріхів", щоб оскаржити 88 золотих браслетів.

Вчора добіг кінця 48-й івент SHOOTOUT NLH. Особливість шутаут-турніру в тому, що за кожним столом гравці грають до того моменту, поки не залишиться одна людина. Під час гри нові учасники не можуть сідати за стіл.

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На такий івент зареєструвалося 800 учасників, які заплатили бай-ін 1500 доларів. У призах опинилося 80 покеристів, серед яких знайшлося місце й для українця. Наш співвітчизник Валентин Шабельник забрався на 55 місце, що дозволило йому заробити 5,4 тисячі.

Чемпіоном став бізнесмен Гершон Дістенфельд. Американець є керівником компанії "AllianceBernstein", яка спеціалізується на інвестиціях.

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У покері Гершон з 2018 року, а торік був близьким до завоювання браслета на Головній події WSOP Online, але зайняв там 8 місце. І ось лише зараз Дістенфельду підкорився перший титул Світової серії покеру.

Це дозволило йому оформити бесткеш – 204 тисячі доларів. Щоправда, як зізнався бізнесмен, весь свій виграш у турнірі він пожертвує на благодійність.

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"У нас із дружиною Авівою багато фінансів. Тепер наша основна цінність у тому, щоб віддавати гроші та робити світ кращим. Я не хвилююся стосовно грошей, мені був потрібен браслет. Сподіваюся, що кожен чемпіон віддаватиме бодай 1% свого виграшу на благодійність".

Результати фінального столу WSOP #48 SHOUTOUT NLH: