Казино та покер-руми Лос-Анджелеса повертаються до ковідних обмежень через штам "Дельта"

Лос-Анджелес накриває новий спалах коронавірусу / Фото: Getty Images

В кінці травня більшість штатів США оголосили про зняття всіх обмежень на роботу казино і покер-румів. Відвідувачам гральних закладів дозволили не тільки не дотримуватися соціальної дистанції, але й перебувати в них без масок.

Як виявилося, такі заходи були трохи передчасні, оскільки рівень захворюваності на ковід у США зростає. Найбільше випадків є зараження штамом "Дельта". Через це деякі штати повертаються до епідеміологічних обмежень.

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Днями губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом зобов'язав усі заклади закритого типу приймати відвідувачів виключно в масках. Це ж стосується казино і покер-румів, які в Лос-Анджелесі та штаті в основному розташовані в приміщеннях.

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За останню добу в окрузі було зафіксовано 1635 нових випадків зараження ковідом, хоча відсоток вакцинованих громадян досяг майже 52%. За такої динаміки за тиждень кількість хворих може перевищити 10 тисяч.

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Така ж ситуація спостерігається і у Лас-Вегасі, де цієї осені повинна пройти Світова серія покера. Нагадаємо, що торік WSOP відмовилася від проведення серії офлайн через пандемію коронавірусу. Поки ж малоймовірно, що серію скасують. Однак якщо динаміка збережеться, учасникам покерних турнірів та відвідувачам численних казино у "місті гріхів" також доведеться надіти на себе захисні маски.