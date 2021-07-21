Казино и покер-румы Лос-Анджелеса возвращаются к ковидным ограничениям из-за штамма "Дельта"

Лос-Анджелес накрывает новая вспышка коронавируса / Фото: Getty Images

В конце мая большинство штатов США объявили о снятии всех ограничений на работу казино и покер-румов. Посетителям игорных заведений позволили не только не придерживаться социальной дистанции, но и находиться в них без масок.

Как оказалось, такие меры были немного преждевременны, поскольку уровень заболевания ковидом в США растет. Больше всего случаев являются заражением штаммом "Дельта". Как итог, некоторые штаты возвращаются к эпидемиологическим ограничениям.

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На днях губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обязал все заведения закрытого типа принимать посетителей исключительно в масках. Это же касается казино и покер-румов, которые в Лос-Анджелесе и штате в основном расположены в помещениях.

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За последние сутки в округе было зафиксировано 1635 новых случаев заражения ковидом, хотя процент вакцинированных граждан достиг почти 52%. По такой динамике за неделю количество заболевших может превысить 10 тысяч.

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Такая же ситуация наблюдается и в Лас-Вегасе, где этой осенью должна пройти Мировая серия покера. Напомним, что в прошлом году WSOP отказалась от проведения серии офлайн из-за пандемии коронавируса. Пока же маловероятно, что серию отменят. Однако если динамика сохранится, участникам покерных турниров и посетителям многочисленных казино в "городе грехов" также придется надеть на себя защитные маски.