Ігри розуму: система Мартінгейла, або як виграти у казино

У рубриці "Ігри розуму" розповідаємо про випадки, як розумні люди використовували азарт собі на користь.

Десятиліттями азартні та розумні люди шукали науковий метод, за допомогою якого можна виграти у казино (вважається, що це неможливо просто математично). І таки знайшли його! Він не гарантує успіху на 100 відсотків, і є ще один нюанс (про нього – в кінці), але шанс на виграш збільшує. Загалом, чого тягнути – розповідаємо.

ОДНОГО РАЗУ... У ФРАНЦІЇ

Перш за все, слід відразу пояснити: "хто такий Мартінгейл", і чому цей термін пишеться інколи з великої літери, нколи -і з маленької. Насправді це – не людина. Термін "Мартінгейл" – похідне від назви французького південного міста Мартіг на Лазурному Березі, де багато казино. Але сама система за минуле сторіччя (так-так, вона не нова) стала настільки популярна серед гравців в рулетку, що заслужила ім'я власне, з великої літери – Мартінгейл.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Мартінгейл – це чиста теорія ймовірності, наука. Стратегія полягає в тому, що гравець (наприклад, у рулетку) ставить постійно поспіль на одне й те ж .

Скажімо, він вибрав чорне, програв, але ставить на нього вдруге. Знову програв – знову ставить на чорне, і так третій і четвертий раз поспіль, поки все ж таки кулька не впаде на чорне. Ви скажете, мовляв, "він же так програється вщент!" Але це не зовсім так. Друга умова стратегії: після кожного програшу гравець подвоює свою попередню ставку. Тобто: програв одну фішку зі ставкою "на чорне" – ставить дві знову на чорне; програв ще дві – ставить чотири знову на чорне... Знову програш? Ставить 8 на чорне! Але – знову червоне! Не біда: ставить 16 на чорне. Неймовірно, але в п'ятий раз поспіль випадає червоне! Потрібно ставити 32 на чорне. Рулетка обертається... Чорне! Гравець отримує свій виграш в пропорції 1 до 2 – 64 фішки. Але скільки він поставив загалом до цього? 1+2+4+8+ 16+32=63. Тобто, виграш за Мартінгейлом дорівнює всього лише сумі першої ставки. У нашому прикладі, це всього одна фішка, тоді як є ризик втратити 63.

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З КАЗИНО – НА БІРЖУ

Зрештою, як ми бачимо, Мартінгейл працює. Так, це не гарантія успіху, але шанси на перемогу збільшує. Правда, є одне "але" (навіть два):

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а) спочатку треба мати на руках великий банк, щоб мати можливість нескінченно подвоювати ставку;

б) навіть теорія ймовірності не дає 100-процентної гарантії, що якщо "чорне" випаде 12 разів поспіль, то воно не випаде і 13-й раз поспіль, коли у гравця вже можуть закінчиться кошти для продовження стратегії.

Багато хто (і гравці, і працівники казино) вважають систему Мартінгейла "пустушкою". Але як бути з тим фактом, що в більшості казино встановлена офіційна заборона Мартінгейла? У них просто не можна подвоювати ставки більше 6-7 разів поспіль. Якщо ви захочете це зробити, то круп'є ввічливо повідомить вам: "Вибачте, сер, але в нашому казино така стратегія заборонена". Або ж казино може встановити ліміт на мінімальні або максимальні ставки, що робить неможливим подвоювати до нескінченності. Може, не така вже й погана система? Тим більше, що після казино її взяли на озброєння трейдери... фондових і валютних бірж! І дехто з них завдяки такій тактиці навіть досягнув успіху, хоч серед брокерів і трейдерів думки про систему Мартінгейла часто прямо протилежні.

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У будь-якому випадку, істина – десь посередині. І її завжди треба серйозно обміркувати, перш ніж поставити на що б то не було. Так що, якщо вже зважилися ризикнути, то грайте з розумом, підключайте інтелект.