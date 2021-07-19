Игры разума: система Мартингейла, или как выиграть у казино

В рубрике "Игры разума" рассказываем о случаях, как умные люди использовали азарт себе на пользу.

Десятилетиями азартные и умные люди искали научный метод, с помощью которого можно выиграть у казино (считается, что это невозможно просто математически). И таки нашли его! Он не гарантирует успеха на 100 процентов, и есть еще один нюанс (о нем – в конце), но шанс на выигрыш увеличивает. В общем, чего тянуть – рассказываем.

ОДНАЖДЫ… ВО ФРАНЦИИ

Прежде всего, следует сразу пояснить: "кто такой Мартингейл", и почему этот термин пишется то в кавычках с большой буквы, то без – и с маленькой. На самом деле это – не человек: термин "Мартингейл" – производное от названия французского южного города Мартиг на Лазурного Берегу, где много казино. Но сама система за минувшее столетие (да-да, она не нова) стала настолько популярна среди игроков в рулетку, что заслужила имя собственное, с большой буквы – Мартингейл.

КАК ЭТО УСТРОЕНО?

Мартингейл – это теория вероятности в чистом виде, наука. Стратегия состоит в том, что игрок (например, в рулетку) ставит постоянно подряд на одно и то же .

Скажем, он выбрал черное, проиграл, но ставит на него второй раз. Опять проиграл – опять ставит на черное, и так третий и четвертый раз подряд, пока все же шарик не упадет на черное. Вы скажете, мол, "он же так проиграется вдрызг!" Но это не совсем так. Второе условие стратегии: после каждого проигрыша игрок УДВАИВАЕТ свою предыдущую ставку. То есть: проиграл одну фишку при ставке "на черное" – ставит две опять на черное; проиграл еще две – ставит четыре опять на черное… Опять проигрыш? Ставит 8 на черное! Но – снова красное! Не беда: ставит 16 на черное. Невероятно, но в пятый раз подряд выпадает красное! Нужно ставить 32 на черное. Рулетка вращается... Черное! Игрок получает свой выигрыш в пропорции 1 к 2 – 64 фишки. Но сколько он поставил в сумме до этого? 1+2+4+8+16+32=63. То есть, выигрыш при Мартингейле равен всего лишь сумме первой ставки. В нашем примере, это всего одна фишка, в то время как есть риск потерять 63.

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ИЗ КАЗИНО – НА БИРЖУ

В итоге, как мы видим, Мартингейл работает. Да, это не гарантия успеха, но шансы на победу увеличивает. Правда, есть одно "но" (даже два):

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а) изначально надо иметь на руках большой банк, чтобы иметь возможность бесконечно удваивать ставку;

б) даже теория вероятности не дает 100-процентной гарантии, что если "черное" выпадет 12 раз подряд, то оно не выпадет и в 13-й раз подряд, когда у игрока уже могут закончится средства для продолжения стратегии.

Многие (и игроки, и работники казино) считают систему Мартингейла "пустышкой". Но как быть с тем фактом, что в большинстве казино существует официальный запрет Мартингейла? В них просто запрещено удваивать ставки более 6-7 раз подряд. Если вы захотите это сделать, то крупье вежливо сообщит вам: "Извините, сэр, но в нашем казино такая стратегия запрещена". Или же казино может установить лимит на минимальные или максимальные ставки, что делает невозможным удваивать до бесконечности. Может быть, не такая и плохая система? Тем более, что после казино ее взяли на вооружение трейдеры... фондовых и валютных бирж! И кое-кто из них благодаря такой тактике даже преуспел, хоть среди брокеров и трейдеров мнения о системе Мартингейла часто прямо противоположные.

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В любом случае, истина – где-то посредине. И ее всегда надо всерьез обмозговать, прежде чем поставить на что бы то ни было. Так что, если уж решились рискнуть, то играйте с умом, подключайте разум.