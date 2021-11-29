"Граєте в покер? А на життя чим заробляєте?": дикий фейл на передачі "Слабка ланка"

Марія Кисельова розсмішила Вадима Медведєва на програмі "Слабка ланка"

Телепрограма "Слабка ланка" є однією з найпопулярніших на російському телебаченні, є аналогом британської передачі "The Weakest Link". До неї запрошуються не лише відомі особи чи локальні знаменитості, а й мало відомі люди.

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Програма виходила з 2001 по 2008 рік, а 2020 році була перезапущена з тією ж ведучою Марією Кисельовою. Влітку участь у шоу взяв Вадим Медведєв, покерист-регуляр із Тюмені.

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Сама гра пройшла без особливих незвичайних моментів, проте одне з питань ведучої порадував Вадима та всіх покеристів. На питання про професію Медведєв зазначив, що грає у покер. Наступним питання ведучої шокувало гравця: "Так а чим заробляєте на життя?".

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Відео з цим моментом можна побачити за посиланням. Відзначимо, що найчастіше гравці беруть участь у покерних шоу і їх рідко можна побачити на непрофільних передачах. Так, наприклад, наприкінці жовтня Філ Айві невдало взяв участь у програмі High Stakes, програвши 147 тисяч доларів.