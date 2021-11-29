29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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"Граєте в покер? А на життя чим заробляєте?": дикий фейл на передачі "Слабка ланка"

Анатолій Дерека
29 листопада, 19:40
Ведуча телепередачі Марія Кисельова явно не вірила, що Вадим Медведєв заробляє грою в покер.

Марія Кисельова розсмішила Вадима Медведєва на програмі "Слабка ланка"

Телепрограма "Слабка ланка" є однією з найпопулярніших на російському телебаченні, є аналогом британської передачі "The Weakest Link". До неї запрошуються не лише відомі особи чи локальні знаменитості, а й мало відомі люди.

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Програма виходила з 2001 по 2008 рік, а 2020 році була перезапущена з тією ж ведучою Марією Кисельовою. Влітку участь у шоу взяв Вадим Медведєв, покерист-регуляр із Тюмені.

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Сама гра пройшла без особливих незвичайних моментів, проте одне з питань ведучої порадував Вадима та всіх покеристів. На питання про професію Медведєв зазначив, що грає у покер. Наступним питання ведучої шокувало гравця: "Так а чим заробляєте на життя?".

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Відео з цим моментом можна побачити за посиланням. Відзначимо, що найчастіше гравці беруть участь у покерних шоу і їх рідко можна побачити на непрофільних передачах. Так, наприклад, наприкінці жовтня Філ Айві невдало взяв участь у програмі High Stakes, програвши 147 тисяч доларів.