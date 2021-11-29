Азартний гороскоп на тиждень. Непередбачувані Близнюки та Леви-аналітики

Астрологічний прогноз для азартних гравців найближчими днями для всіх знаків зодіаку. Чого чекати за овальним столом?

Гороскоп для любителів покеру

Зима вже близько, зовсім близько! Нас чекають останні дні осені, після чого доведеться готуватися до холодів. Саме час засісти вдома чи затишному казино і покатати в покер. Чим не можливість підзаробити напередодні свят?

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Найчастіше гравці досить забобонні та вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Дійте сміливіше, навіть із різноманітними 2-7 на руках. Суперники пасуватимуть і не ризикнуть вступати з вами в гру, тому блеф вам допомагатиме найближчими днями.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

На вас чекає важкий і насичений тиждень, проте наприкінці видна тінь золота. Не зупиняйтеся під час невдач і йдіть до кінця!

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Змініть звичну вам тактику ведення гри та станьте непередбачуваними для опонентів. Це принесе вам прибуток і почуття задоволення.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Грайте акуратно, навіть із парою тузів ви не раз будете близькі до поразки. Покладайтеся тільки на себе і не чекайте на подарунок від Фортуни.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Проаналізуйте свої останні ігри, розберіть помилки та прорахунки. Це дозволить вам покращити своє становище за столом і стати сильнішим.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Початок тижня не буде вам вдалим, за покерним столом ви підете в мінус. Спробуйте себе в інших розвагах, без витрат коштів і відкладіть ковзанки на вихідні.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся грати до обіду, краще зранку займіться своїми справами. Вирішивши всі буденні проблеми, ви можете залетіти в турнір і віддати себе грі в покер.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Успіх буде на вашому боці, тому користуйтеся цим і грайте сміливіше. Потрібна карта обов'язково дійде, а суперники зливатимуться. Покуражтеся!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Не намагайтеся зловити журавля в небі із синицею в руках, узяти все й одразу не вийде. Грайте розмірено та спостерігайте за опонентами. Це допоможе вам прийняти найважливіше рішення.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Відкладіть гру в покер на наступний тиждень, кінець осені не буде вам прибутковим. Займіться іншими справами. А якщо не можете жити без карт, залітайте у фріроли чи ігри на умовні гроші.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Виявіть ініціативу у грі, інакше Фортуна не захоче вам посміхатися. Не бійтеся підвищувати ставки та блефувати, щоб вибити ваших суперників.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Спробуйте себе на вищих лімітах. Одна гра не завдасть шкоди вашому банкролу, тоді як успіх зіграє з вами добрий жарт.