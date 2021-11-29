Азартний гороскоп на тиждень. Непередбачувані Близнюки та Леви-аналітики

Зима вже близько, зовсім близько! Нас чекають останні дні осені, після чого доведеться готуватися до холодів. Саме час засісти вдома чи затишному казино і покатати в покер. Чим не можливість підзаробити напередодні свят?
Тест: Вгадай національність відомого гравця
Найчастіше гравці досить забобонні та вірять у прикмети чи гороскопи. Вам підготували астрологічний прогноз на найближчий тиждень! На що ж чекати гравцям за овальним столом? Давайте разом дізнаємось.
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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
Дійте сміливіше, навіть із різноманітними 2-7 на руках. Суперники пасуватимуть і не ризикнуть вступати з вами в гру, тому блеф вам допомагатиме найближчими днями.
ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня
На вас чекає важкий і насичений тиждень, проте наприкінці видна тінь золота. Не зупиняйтеся під час невдач і йдіть до кінця!
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Змініть звичну вам тактику ведення гри та станьте непередбачуваними для опонентів. Це принесе вам прибуток і почуття задоволення.
РАК. 22 червня – 22 липня
Грайте акуратно, навіть із парою тузів ви не раз будете близькі до поразки. Покладайтеся тільки на себе і не чекайте на подарунок від Фортуни.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Проаналізуйте свої останні ігри, розберіть помилки та прорахунки. Це дозволить вам покращити своє становище за столом і стати сильнішим.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
Початок тижня не буде вам вдалим, за покерним столом ви підете в мінус. Спробуйте себе в інших розвагах, без витрат коштів і відкладіть ковзанки на вихідні.
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Не намагайтеся грати до обіду, краще зранку займіться своїми справами. Вирішивши всі буденні проблеми, ви можете залетіти в турнір і віддати себе грі в покер.
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Успіх буде на вашому боці, тому користуйтеся цим і грайте сміливіше. Потрібна карта обов'язково дійде, а суперники зливатимуться. Покуражтеся!
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
Не намагайтеся зловити журавля в небі із синицею в руках, узяти все й одразу не вийде. Грайте розмірено та спостерігайте за опонентами. Це допоможе вам прийняти найважливіше рішення.
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Відкладіть гру в покер на наступний тиждень, кінець осені не буде вам прибутковим. Займіться іншими справами. А якщо не можете жити без карт, залітайте у фріроли чи ігри на умовні гроші.
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Виявіть ініціативу у грі, інакше Фортуна не захоче вам посміхатися. Не бійтеся підвищувати ставки та блефувати, щоб вибити ваших суперників.
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
Спробуйте себе на вищих лімітах. Одна гра не завдасть шкоди вашому банкролу, тоді як успіх зіграє з вами добрий жарт.