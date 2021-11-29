29 ноября 19:30
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Ворскла --
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Колос --
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Ингулец --
5 декабря 17:00
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5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
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Милан --
Ливерпуль --
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Порту --
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Динамо --
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"Играете в покер? А на жизнь чем зарабатываете?": дикий фэйл на передаче "Слабое звено"

Анатолий Дерека
29 ноября, 19:40
Ведущая телепередачи Мария Киселева явно не верила в том, что Вадим Медведев зарабатывает игрой в покер

Мария Киселева рассмешила Вадима Медведева на программе "Слабое звено"

Телепрограмма "Слабое звено" является одной из самых популярных на российском телевидении, являясь по сути аналогом британской передачи "The Weakest Link". В нее приглашаются не только известные личности или локальные знаменитости, но и мало известные люди.

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Программа выходила с 2001 по 2008 год, а в 2020 году была перезапущена с той же ведущей Марией Киселевой. Летом участие в шоу принял Вадим Медведев, покерист-регуляр из Тюмени.

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Сама игра прошла без особых необычных моментов, однако один из вопросов ведущей повеселил Вадима и всех покеристов. На вопрос о профессии Медведев отметил, что играет в покер. Следующим вопрос ведущей поверг игрока в шок: "Так а чем зарабатываете на жизнь?".

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Видео с данным моментом можно увидеть по ссылке. Отметим, что зачастую игроки берут участие в покерных шоу и их редко можно заметить на непрофильных передачах. Так, к примеру, в конце октября Фил Айви неудачно поучаствовал в программе High Stakes, проиграв 147 тысяч долларов.