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СЕГОДНЯ Игра Новости покера

Азартный гороскоп на неделю. Непредсказуемые Близнецы и Львы-аналитики

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 07:21
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Астрологический прогноз для азартных игроков на ближайшие дни для всех знаков зодиака. Чего ждать за овальным столом?
Гороскоп для любителей покера
Гороскоп для любителей покера

Зима уже близко, совсем близко! Нас ждут последние деньки осени, после чего придется готовиться к холодам. Самое время засесть дома или в уютном казино и покатать в покер. Чем не возможность подзаработать накануне праздников?

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Зачастую игроки достаточно суеверны и верят в приметы или гороскопы. Для вас мы подготовили астрологический прогноз на ближайшую неделю! Чего же ждать игрокам за овальным столом? Давайте вместе узнаем.

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Овен
Овен / Фото: Сегодня

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Действуйте смелее, даже с разномастными 2-7 на руках. Соперники будут пасовать и не рискнуть ввязаться с вами в игру, поэтому блеф будет вам помогать в ближайшие дни.

ТЕЛЕЦ. 20 апреля — 20 мая

Телец
Телец / Фото: Сегодня

Вас ожидает тяжелая и насыщенная неделя, однако в конце виден призрак золота. Не останавливайтесь при неудачах и идите до конца!

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Близнецы
Близнецы / Фото: Сегодня

Поменяйте привычную вам тактику ведения игры и станьте непредсказуемы для оппонентов. Это принесет вам профит и чувство удовлетворения.

РАК. 22 июня — 22 июля

Рак
Рак / Фото: Сегодня

Играйте аккуратно, даже с парой тузов вы не раз будете близки к поражению. Полагайтесь только на себя и не ждите подарка от Фортуны.

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Лев
Лев / Фото: Сегодня

Проанализируйте свои последние игры, разберите ошибки и просчеты. Это позволит вам улучшить свое положение за столом и стать сильнее.

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Дева
Дева / Фото: Pixabay

Начало недели не будет для вас удачным, за покерным столом вы уйдете в минус. Попробуйте себя в других развлечениях, без траты денежных средств и отложите катки на выходные.

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Весы
Весы / Фото: Сегодня

Не пытайтесь играть до обеда, лучше утром займитесь своими делами. Лишь решив все будничные проблемы, вы можете залететь в турнир и отдать себя игре в покер.

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Скорпион
Скорпион / Фото: Сегодня

Удача будет на вашей стороне, поэтому пользуйтесь этим и играйте смелее. Нужная карта обязательно дойдет, а соперники будут сливаться. Покуражьтесь!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрелец
Стрелец / Фото: Сегодня

Не пытайтесь поймать журавля в небе с синицей в руках, взять все и сразу не получится. Играйте размерено и наблюдайте за оппонентами. Это поможет вам принять самое взвешенное решение.

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козерог
Козерог / Фото: Сегодня

Отложите игру в покер на следующую неделю, конец осени не будет для вас прибыльным. Займитесь другими делами. А если не можете жить без карт, залетайте во фрироллы или игры на условные деньги.

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Водолей
Водолей / Фото: Сегодня

Проявите инициативу в игре, иначе Фортуна не захочет вам улыбаться. Не бойтесь повышать ставки и блефовать, чтобы выбить ваших соперников.

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

Рыбы
Рыбы / Фото: Сегодня

Попробуйте себя на более высоких лимитах. Одна игра не нанесет ущерба вашему банкроллу, тогда как успех сыграет с вами добрую шутку.

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