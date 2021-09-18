22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
18 вересня 14:00
Інгулець 0
Колос 2
18 вересня 17:00
Маріуполь 0
Шахтар 5
18 вересня 17:00
Дніпро-1 1
Верес 0
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Головна Гра Кіберспорт

Electronic Arts так і не випустила демо-версію FIFA22. Офіційний вихід намічений на 1 жовтня

Анатолій Дерека
18 вересня, 18:05
Очікувалося, що 15 вересня в доступі з'явиться демо-версія найкращого футбольного симулятора, проте розробники розчарували геймерів

Кіліан Мбаппе - офіційне обличчя FIFA22 / Фото: Electronic Arts

В липні Electronic Arts представила нову відеогру FIFA22. Офіційний вихід симулятора намічений на 1 жовтня.

А недавно в мережу витекла інформація, що 15 вересня вийде демо-версія симулятора. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив кіберспортивний клуб Феєноорд.

Що цікаво, дана новина була видалена з акаунта протягом декількох хвилин, а Electronic Arts так і не прокоментувала витік інформації.

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15 вересня вже пройшло, а демо-версії FIFA22 так і немає. Розробник продовжує відмовчуватися з цього приводу. Вже 22 числа ранній доступ до гри отримають передплатники EA Play.

На п'ять днів пізніше, 27 вересня, можливість придбати FIFA22 буде у власників Ultimate Edition. Повідомляється, що фішкою гри стане технологія HyperMotion, за допомогою якої з'являться нові анімації і ракурси футбольного матчу.

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Головною особою симулятора стане зірка ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе. Нагадаємо, що в FIFA22 можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.

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