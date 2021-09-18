22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
18 сентября 14:00
Ингулец 0
Колос 2
18 сентября 17:00
Мариуполь 0
Шахтер 5
18 сентября 17:00
Днепр-1 1
Верес 0
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Главная Игра Киберспорт

Electronic Arts так и не выпустила демо-версию FIFA22. Официальный выход намечен на 1 октября

Анатолий Дерека
18 сентября, 18:05
Ожидалось, что 15 сентября в доступе появится демо-версия лучшего футбольного симулятора, однако разработчики разочаровали геймеров

Килиан Мбаппе - официальное лицо FIFA22 / Фото: Electronic Arts

В июле Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября.

А недавно в сеть утекла информация, что 15 сентября выйдет демо-версия симулятора. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд.

Что интересно, данная новость была удалена из аккаунта в течение нескольких минут, а Electronic Arts так и не прокомментировали утечку информации.

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15 сентября уже прошло, а демо-версии FIFA22 так и нет. Разработчик продолжает отмалчиваться по данному поводу. Уже 22 числа ранний доступ к игре получат подписчики EA Play.

На пять дней позже, 27 сентября, возможность приобрести FIFA22 будет у владельцев Ultimate Edition. Сообщается, что фишкой игры станет технология HyperMotion, с помощью которой появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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Главным лицом симулятора станет звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

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