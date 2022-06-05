Ден Сміт запалив на WSOP 2022 та втратив браслетну "невинність"

Ден Сміт нарешті виграв золотий браслет WSOP / Фото: Pokeroff
У Лас-Вегасі набирає обертів Світова серія покеру 2022. Найкращі гравці світу з'їхалися в готелі Bally's та Paris, щоб розділити між собою 89 золотих браслетів. Першими чемпіонами цієї WSOP стали:
Сьогодні вночі визначився переможець захоплюючого хедз-апівенту. 64 гравці протистояли один одному за олімпійською системою, проводячи дуелі аж до фіналу. Бай-ін у 25К дозволив наростити призовий фонд до 1,5 мільйонів доларів.
У призи потрапили покеристи, які дійшли до чвертьфіналу та вище. Чемпіоном став відомий американський хайроллер Ден Сміт. Гравець із Нью-Джерсі зумів здолати у фіналі німця Крістофера Фогельсанга та поповнив банкролл на півмільйона.
Читайте також: Хто із гравців святкує день народження у червні
Для Дена це перший браслет у кар'єрі. До цього Сміт був найуспішнішим покеристом без тріумфу на WSOP, проте тепер цей штамп знято. Загалом за кар'єру покерист заробив 38,7 мільйона, піднявшись на 7 місце рейтингу All Time Money List після вчорашнього успіху.
Результати фінального столу турніру WSOP Heads Up NLH Championship :
- Ден Сміт – 509,7 тис. доларів
- Крістофер Фогельсанг – 315 тис. доларів
- Даріо Саммартіно – 193,5 тис. доларів
- Кевін Рабічоу – 193,5 тис. доларів
- Шон Вінтер – 75 тис. доларів
- Джонатан Яффе – 75 тис. доларів
- Ченс Корнут – 75 тис. доларів
- Ділан Дестефано – 75 тис. доларів