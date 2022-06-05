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Шотландія --
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Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
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Ден Сміт запалив на WSOP 2022 та втратив браслетну "невинність"

Анатолій Дерека
5 червня, 14:44
Американський покерист став тріумфатором хедз-ап івенту на Світовій серії покеру і піднявся в рейтингу найуспішніших гравців

Ден Сміт нарешті виграв золотий браслет WSOP / Фото: Pokeroff

У Лас-Вегасі набирає обертів Світова серія покеру 2022. Найкращі гравці світу з'їхалися в готелі Bally's та Paris, щоб розділити між собою 89 золотих браслетів. Першими чемпіонами цієї WSOP стали:

Сьогодні вночі визначився переможець захоплюючого хедз-апівенту. 64 гравці протистояли один одному за олімпійською системою, проводячи дуелі аж до фіналу. Бай-ін у 25К дозволив наростити призовий фонд до 1,5 мільйонів доларів.

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У призи потрапили покеристи, які дійшли до чвертьфіналу та вище. Чемпіоном став відомий американський хайроллер Ден Сміт. Гравець із Нью-Джерсі зумів здолати у фіналі німця Крістофера Фогельсанга та поповнив банкролл на півмільйона.

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Для Дена це перший браслет у кар'єрі. До цього Сміт був найуспішнішим покеристом без тріумфу на WSOP, проте тепер цей штамп знято. Загалом за кар'єру покерист заробив 38,7 мільйона, піднявшись на 7 місце рейтингу All Time Money List після вчорашнього успіху.

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Результати фінального столу турніру WSOP Heads Up NLH Championship :

  1. Ден Сміт – 509,7 тис. доларів
  2. Крістофер Фогельсанг – 315 тис. доларів
  3. Даріо Саммартіно – 193,5 тис. доларів
  4. Кевін Рабічоу – 193,5 тис. доларів
  5. Шон Вінтер – 75 тис. доларів
  6. Джонатан Яффе – 75 тис. доларів
  7. Ченс Корнут – 75 тис. доларів
  8. Ділан Дестефано – 75 тис. доларів