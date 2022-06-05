5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

Дэн Смит зажег на WSOP 2022 и лишился браслетной "девственности"

Анатолий Дерека
5 июня, 14:44
Американский покерист стал триумфатором хедз-ап ивента на Мировой серии покера и поднялся в рейтинге самых успешных игроков

Дэн Смит наконец-то выиграл золотой браслет WSOP / Фото: Pokeroff

В Лас-Вегасе набирает обороты Мировая серия покера 2022. Лучшие игроки мира съехались в отели Bally's и Paris, чтобы разделить между собой 89 золотых браслетов. Первыми чемпионами этой WSOP стали:

Сегодня ночью определился победитель увлекательного хедз-ап ивента. 64 игрока противостояли друг другу по олимпийской системе, проводя дуэли вплоть до финала. Бай-ин в 25К позволил нарастить призовой фонд до 1,5 миллиона долларов.

Реклама

В призы попали покеристы, которые дошли до четвертьфинала и выше. Чемпионом же стал известный американский хайроллер Дэн Смит. Игрок из Нью-Джерси сумел одолеть в финале немца Кристофера Фогельсанга и пополнил банкролл на полмиллиона.

Читайте также: Кто из игроков празднует день рождения в июне

Для Дэна это первый браслет в карьере. До этого Смит был самым успешным покеристом без триумфа на WSOP, однако теперь этот штамп снят. Всего за карьеру покерист заработал 38,7 миллиона, поднявшись на 7 место рейтинга All Time Money List после вчерашнего успеха.

Реклама

Результаты финального стола турнира WSOP Heads Up NLH Championship :

  1. Дэн Смит – 509,7 тыс. долларов
  2. Кристофер Фогельсанг – 315 тыс. долларов
  3. Дарио Саммартино – 193,5 тыс. долларов
  4. Кевин Рабичоу – 193,5 тыс. долларов
  5. Шон Винтер – 75 тыс. долларов
  6. Джонатан Яффе – 75 тыс. долларов
  7. Ченс Корнут – 75 тыс. долларов
  8. Дилан Дестефано – 75 тыс. долларов