Біткоїн у покері на прикладі мушлі та бусинок. Як український покер-рум запровадив криптовалюту

На PokerMatch можна розрахуватися за допомогою біткоїну / Фото: PokerMatch

Цього року криптовалюта набирає все більшої популярності, у тому числі й у картковому світі. Свого часу покер зіграв важливу роль у створенні біткоїну, тому не варто дивуватися, що ці сфери переплітаються.

Наприклад, у 2021 році найбільший український покер-рум PokerMatch додав криптовалютні способи оплати. Генеральний директор PokerMatch International Руслан Бангерт розповів, чому компанія вирішила запровадити таке нововведення.

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"У нас немає місця ліричним поривам, тому ми розглядаємо криптовалюту виключно як платіжний інструмент. Якби у платіжному світі все ще розраховувалися мушлями та бусинками і це все можна було робити в мережі, ми додали б і такий спосіб оплати. На сьогоднішній день "криптооплата" дуже зручна, але ця штука залишається нішевим явищем. Вона затребувана у великих гравців, яким треба швидко та безпечно здійснювати транзакції на сотні тисяч із низькими комісіями.

Курс біткоїну б'є рекорди / Фото: Reuters

Криптовалюта цілком відповідає цим вимогам. Як наслідок, ми додали її і тому, що останнім часом PokerMatch збирає все більш дорожчі ігри. Питання правильного відбору валюти для нас взагалі не стояло. По-перше, у нас є партнер, який займається цим напрямком. А по-друге, є рейтинги популярності. Отримуємо три найпопулярніші валюти та пару стейблкоїнів, які найбільш популярні серед гравців. Ми не акумулюємо криптовалюту. Як тільки вона надходить до нашої системи, відбувається обмін на фіатні гроші".

Також гендиректор розповів про подальші плани компанії на розвиток криптовалютного сегмента: "Ми задоволені впровадженням найпопулярніших криптовалют і поки не збираємося масштабувати цей напрямок далі. У глобальному сенсі теж складно щось передбачити, адже будь-яка країна будь-якої миті може змінити платіжний статус. Тож зараз цей напрямок у досить хиткому стані".

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На цей момент на PokerMatch доступні Bitcoin, Litecoin, Ethereum і Bitcoin Cash. Зазначимо, що минулого тижня біткоїн побив свій історичний максимум. Курс криптовалюти на ринку досяг позначки 69 тисяч доларів.