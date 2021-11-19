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Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
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Биткоин в покере на примере ракушек и бусинок. Как украинский покер-рум внедрил криптовалюту

Андрей Трофимов
19 ноября, 11:35
Компания PokerMatch позволила клиентам проводит расчеты с помощью криптовалюты, однако аккумулировать ее рум не собирается

На PokerMatch можно рассчитаться с помощью биткоина / Фото: PokerMatch

В этом году криптовалюта набирает все большую популярность, в том числе и в карточном мире. В свое время покер сыграл важную роль в создании биткоина, поэтому не стоит удивляться, что эти сферы переплетаются.

К примеру, в 2021 году крупнейший украинский покер-рум PokerMatch добавил криптовалютные способы оплаты. Генеральный директор PokerMatch International Руслан Бангерт рассказал, почему компания решила внедрить такое нововведение.

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"У нас нет места лирическим порывам, поэтому мы рассматриваем криптовалюту исключительно как платежный инструмент. Если бы в платежном мире все еще рассчитывались ракушками и бусинками и это все можно было делать в сети, мы бы добавили и такой способ оплаты.

На сегодняшний день "криптооплата" очень удобна, но эта штука остается довольно таки нишевым явлением. Она востребована у крупных игроков, которым надо быстро и безопасно осуществлять транзакции на сотни тысяч с низкими комиссиями.

Курс биткоина бьет рекорды / Фото: Reuters

Криптовалюта вполне соответствует этим требованиям. Как следствие, мы добавили ее и потому, что в последнее время PokerMatch собирает все более дорогие игры. Вопрос правильного отбора валюты для нас вообще не стоял. Во-первых, у нас есть партнер, который занимается этим направлением.

А во-вторых, существуют рейтинги популярности. Получаем три самые популярные валюты и пару стейблкоинов, которые наиболее востребованы среди игроков. Мы не аккумулируем криптовалюту. Как только она поступает в нашу систему, происходит обмен на фиатные деньги".

Также гендиректор рассказал о дальнейших планах компании на развитие криптовалютного сегмента: "Мы довольны внедрением самых популярных криптовалют и пока не собираемся масштабировать это направление дальше. В глобальном смысле тоже сложно что-либо предсказать, ведь любая страна в любой момент может изменить платежный статус. Так что сейчас это направление в довольно шатком состоянии".

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Читайте также: Как государства могут повлиять на рынок криптовалюты

На данный момент на PokerMatch доступны Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. Отметим, что на прошлой неделе биткоин побил свой исторический максимум. Курс криптовалюты на рынке достиг отметки 69 тысяч долларов.