"У стран есть инструменты для подавления криптовалют": как государства могут повлиять на рынок

Гендиректор украинского покер-рума Руслан Бангерт поделился своим мнением о возможном росте спроса на криптовалюту

Руслан Бангерт поделился мнением о криптовалюте

В последние годы криптовалюта набирает свою популярность, в том числе и в карточном мире. Неудивительно, ведь в свое время покер сыграл важную роль в создании биткоина.

В этом году крупнейший украинский покер-рум PokerMatch добавил криптовалютные способы оплаты. Генеральный директор PokerMatch International Руслан Бангерт рассказал свое видение на дальнейший спрос на криптовалюту.

Реклама

"Ситуация с криптовалютами пограничная. Некоторые страны запрещают их, другие разрешают, а часть до сих пор не уверена. Тенденция развития криптовалют будет зависеть от степени влияния стран. В то же время население в целом всегда находится в некоторой оппозиции к правительству своей страны. Другими словами, чем сильнее будет сопротивление влиятельных структур, тем больше аудиторию должна заинтересовать криптовалюта.

Биткоин – самая популярная криптовалюта в мире / Фото: 3dnews

Однако вопрос в том, хватит ли этой заинтересованной аудитории, чтобы дать достаточный импульс криптовалюте? Пока что в краткосрочной перспективе криптовалюта, вероятно, станет все более популярной через 2-3 года. Нужно понимать, что у стран есть инструменты для подавления. Все будет зависеть от того, куда качнется глобальный маятник".

Отметим, что на прошлой неделе биткоин побил свой исторический максимум. Курс криптовалюты на рынке достиг отметки 69 тысяч долларов.