"У країн є інструменти для подолання криптовалюту": як держави можуть вплинути на ринок

Гендиректор українського покер-руму Руслан Бангерт поділився своєю думкою про можливе зростання попиту на криптовалюту

Руслан Бангерт поділився думкою про криптовалюту

В останні роки криптовалюта набирає своєї популярності, у тому числі й у картковому світі. Не дивно, адже свого часу покер зіграв важливу роль у створенні біткоїну.

У цьому році найбільший український покер-рум PokerMatch додав криптовалютні способи оплати. Генеральний директор PokerMatch International Руслан Бангерт розповів своє бачення на подальший попит на криптовалюту.

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"Ситуація з криптовалютами спірна. Деякі країни забороняють їх, інші дозволяють, а частина досі не впевнена. Тенденція розвитку криптовалюту залежатиме від ступеня впливу країн. Водночас населення загалом завжди перебуває у певній опозиції до уряду своєї країни. Іншими словами, чим сильнішим буде опір впливових структур, тим більше аудиторію має зацікавитися криптовалютою.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта у світі / Фото: 3dnews

Однак питання в тому, чи вистачить цієй зацікавленій аудиторії, щоб дати достатній імпульс криптовалюті? Поки що в короткостроковій перспективі криптовалюта, ймовірно, стане дедалі популярнішою через 2-3 роки. Потрібно розуміти, що країни мають інструменти для придушення. Все залежатиме від того, куди хитнеться глобальний маятник".

Зазначимо, що минулого тижня біткоїн побив свій історичний максимум. Курс криптовалюти на ринку досяг позначки 69 тисяч доларів.