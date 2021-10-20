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Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Гра Крипто

Біткоїн майже досяг історичного максимуму. Графік зльоту криптовалюти

Андрій Трофімов
20 жовтня, 10:11
У середу курс біткоїну злетів до 64 476 доларів – до абсолютного рекорду не вистачило всього чотирьох сотень. Рекорд може трапитись в будь-який момент

Курс біткоїну злетів майже до історичного максимуму / Фото: Reuters

Біткоїн знову виріс в ціні і наблизився до свого історичного максимуму.

Вранці 20 жовтня одна монета біткоїну коштує 63 759 доларів США. До рекордного значення залишається трохи більше тисячі доларів.

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Сьогодні на піку курс піднімався навіть до 64 476 доларів.

Рекорд біткоїну був зафіксований 14 квітня 2021 року – тоді курс злетів до 64 888 доларів.

За останні 30 днів коливання курсу біткоїну перевищили 20 тисяч. На мінімумі за цей час монета оцінювалася в 41 тисячу, на максимумі – в 64 тисячі.

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Нижче – графік за весь час існування найвідомішої криптовалюти світу. Видно, що був помітний пік в кінці 2017 і початку 2018 років.

Потім було вибухове зростання з кінця 2020 року.

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Раніше ми писали, що експерт Ерік Найман прогнозує економічну кризу в Китаї, а за ним – ще більше подорожчання біткоїну. Курс криптовалюти може перевалити за 80-100 тисяч доларів.

При цьому в Сальвадорі люди організували "майдан" через біткоіни.

А деякі експерти прогнозують божевільне падіння біткоїну, яке може статися вже в цьому місяці. Вони очікують, що криптовалюта подешевшає до 30 тисяч доларів.

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