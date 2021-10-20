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Вильярреал --
20 октября 22:00
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Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Мариуполь --
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Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Игра Крипто

Биткоин почти достиг исторического максимума. График взлета криптовалюты

Андрей Трофимов
20 октября, 10:11
В среду курс биткоина взлетел до 64 476 долларов – до абсолютного рекорда не хватило всего четырех сотен. Рекорд может случиться в любой момент

Курс биткоина взлетел почти до исторического максимума / Фото: Reuters

Биткоин снова вырос в цене и приблизился к своему историческому максимуму.

Утром 20 октября одна монета биткоина стоит 63 759 долларов США. До рекордного значения остается чуть больше тысячи долларов.

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Сегодня на пике курс поднимался до 64 476 долларов.

Рекорд биткоина был зафиксирован 14 апреля 2021 года – тогда курс взлетел до 64 888 долларов.

За последние 30 дней колебания курса биткоина превысили 20 тысяч. На минимуме за это время монета оценивалась в 41 тысячу, на максимуме – в 64 тысячи.

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Ниже – график за все время существования самой известной криптовалюты мира. Видно, что был заметный пик в конце 2017 и начале 2018 годов.

Затем последовал взрывной рост с конца 2020 года.

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Ранее мы писали, что эксперт Эрик Найман прогнозирует экономический кризис в Китае, а за ним – еще большее удорожание биткоина. Курс криптовалюты может перевалить за 80-100 тысяч долларов.

При этом в Сальвадоре люди организовали "майдан" из-за биткоина.

А некоторые эксперты прогнозируют сумасшедшее падение биткоина, которое может случиться уже в этом месяце. Они ожидают, что криптовалюта подешевеет до 30 тысяч долларов.

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