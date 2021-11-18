14-річна школярка намалювала картинки з китами та продала їх за мільйон доларів

NFT з білугами продалися за добу / Фото: belugies.com

В останні роки ринок криптовалюти стрімко набирає обертів. Минулого тижня курс біткоїну побив свій історичний рекорд, досягнувши позначки 69 тисяч.

Крім того, популярності набирає і NFT (Non-Fungible Token), що перекладається як незамінний токен. Такий вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

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Наприклад, нещодавно Андрій Шевченко випустив токени, в які вклав свій футбольний сезон 2003/2004 Заробляють на NFT не лише популярні медійні особи, а й навіть діти.

Так, 14-річна художниця зі США на ім'я Ебігейл створила колекцію картинок з білугами (різновид китів). Дівчина випустила 8 тисяч NFT-токенів із їх зображенням.

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Вже менше ніж за добу Ебігейл примудрилася заробити на колекції понад 1 мільйон доларів. У цьому його допоміг рідний брат, який займається трейдингом та допоміг дівчинці токенізувати картинки, розмістивши їх на маркетплейсі Alpha Art.

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Початкова ціна однієї білухи становила 0,8 SOL або 156 доларів. Усі NFT були розкуплені лише за 10 годин. Зазначимо, що курс криптовалюти Solana дорівнює 196 доларів за токен.