Криптовалюта в українському футболі! Клуб УПЛ оголосив про створення NFT

Харківський Металіст 1925 став першим у чемпіонаті України, який заявив про створення свого токена

Металіст-1925 випустить свій NFT / Фото: Getty Images, Металіст 1925

За останній рік криптовалюта набирає обертів. Так, учора курс біткоїну побив свій історичний рекорд, переваливши за позначку 69 тисяч.

Популярності набирає та NFT (Non-Fungible Token), що перекладається як незамінний токен. Такий вид валюти є унікальним цифровим криптографічним сертифікатом, який підтверджує право на володіння цифровим активом.

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Багато великих компаній і навіть футбольні клуби створюють NFT з пам'ятними моментами своєї історії. Так, нещодавно про створення власної криптовалюти оголосила Барселона.

Надходить NFT і в український футбол. Першою командою, яка оголосила про створення токенів, став харківський Металіст 1925. Клуб запустить криптовалюту спільно зі швейцарською компанією Blocksport, яка спеціалізується на диджиталізації та токенізації спорту.

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NFT Металіста 1925 буде представлено у вигляді карток з гравцями. Придбати їх можна буде на NFT-платформі, а потім і в клубному додатку харків'ян. Старт продаж буде анонсований пізніше.

Зазначимо, що нещодавно новий тренер Дженоа Андрій Шевченко створив власний токен. Легендарний українець вклав у NFT свій найкращий сезон у кар'єрі – 2003/2004.